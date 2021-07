Un créateur de contenu satirique censuré par YouTube « par erreur » des semaines après avoir critiqué la censure de YouTube – RT USA News

YouTube a pénalisé par erreur la chaîne du commentateur satirique et politique Matt Orfalea pour une vieille fausse publicité qualifiant le café Starbucks de « boissons incroyablement chères pour les psychopathes ». Ou était-ce à cause de sa critique de la censure ?

Orfalea est un créateur de contenu vidéo de gauche surtout connu pour sa vidéo virale inspirante de 2019 explosant les médias grand public pour sa couverture biaisée de la campagne présidentielle de Bernie Sanders. Sa chaîne YouTube compte plus de 53 000 abonnés intéressés par son commentaire politique anti-establishment.

Dernièrement, cependant, la plate-forme semble avoir intensifié l’examen de son contenu. Cette semaine, il a reçu sa dernière grève et a été démonétisé pour violation de la politique sur « organisations criminelles violentes », a annoncé Orfalea perplexe sur Twitter.



La vidéo signalée par le service comme étant en violation de ses règles, a-t-il expliqué, était une vieille fausse publicité satirique de Starbucks, qui étiquetait ses produits. « boissons incroyablement chères pour les psychopathes ».

Le soutien de YouTube semble être allé au fond des choses et a convenu que la satire du consumérisme et la promotion du crime organisé sont deux choses différentes, tweetant que la vidéo a été supprimée « par erreur » et que le site avait « résolu la grève et réactivé votre monétisation. »

Cependant, à en juger par la réaction d’Orfalea, la société appartenant à Google n’a pas pris la peine d’inverser la démonétisation de tout le reste de ses vidéos.



Merci, mais maintenant chacune de mes vidéos n’est plus monétisée. Vous attendez-vous à ce que je remonétise manuellement chacune de mes centaines de vidéos, une par une, parce que *vous* m’avez faussement accusé de soutenir des « organisations criminelles violentes » ??? pic.twitter.com/YhleoyosRr – Matt Orfalea (@0rf) 8 juillet 2021

La grève précédente d’Orfalea sur YouTube est survenue il y a plusieurs semaines et était sans doute tout aussi étrange, comme il l’a détaillé sur Medium. Il était l’une des personnes qui ont été punies par les algorithmes de censure trop enthousiastes du site Web visant un médicament appelé ivermectine.

Parmi les autres cibles figuraient le sénateur Ron Johnson et l’émission C-SPAN du Sénat américain, où l’utilisation possible du médicament pour traiter Covid-19 a été discutée.





Orfalea, un critique virulent de la puissance dominante de US Big Tech, a fait une vidéo critiquant YouTube pour sa censure et a critiqué son « contrôle autoritaire sur des sujets de discours importants » sur Moyen. La plate-forme a contesté sa vidéo, ou plus précisément avec des séquences brutes uniquement privées qu’il a téléchargées dans le cadre du processus de montage. Il les a supprimés après un avertissement et avant d’obtenir une grève pour eux, a-t-il déclaré.

Se brûler pour des vidéos qu’il a produites il y a des années est un thème récurrent pour Orfalea. Ses cinq minutes de gloire en 2019 se sont terminées quelques heures après que la campagne Sanders lui a offert une place, après que des journalistes ont fouillé dans son ancien contenu et découvert un enregistrement manipulé vieux de dix ans du discours « J’ai un rêve » de Martin Luther King, transformé en une confession obscène .

Orfalea a répondu en disant que même si son ancien travail visait à montrer à quel point les médias peuvent être facilement modifiés pour déformer une personne, c’était un morceau de « comédie vulgaire » et qu’il comprenait pourquoi certaines personnes pouvaient trouver cela offensant.



