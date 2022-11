Un créateur de contenu pour adultes souffre d’un vertige extrême après avoir passé 14 heures sur les réseaux sociaux

La dépendance aux médias sociaux est devenue préjudiciable à notre santé. Passer des heures devant nos écrans de téléphone, nos ordinateurs portables et nos tablettes entraîne de l’anxiété, des maux de tête, de la dépression et des tensions musculaires, bouleversant notre vie. Sans oublier qu’une trop grande dépendance au téléphone peut également nuire à votre style de vie, entraînant des problèmes à long terme. La créatrice de contenu pour adultes Fenella Fox de Worcester, en Angleterre, a également été confrontée à une situation similaire.

Fenella, 29 ans, qui bénéficie d’un énorme nombre de fans sur le site Web de contenu pour adultes OnlyFans, passait 14 heures sur les réseaux sociaux chaque jour. Cela a entraîné des vertiges désastreux, l’empêchant de marcher correctement après avoir fixé l’écran pendant une longue durée.

Selon un rapport du Daily Star, l’utilisation des médias sociaux par Fenella a augmenté pendant la pandémie de Covid-19. Elle a passé près de 14 heures par jour sur OnlyFans, ce qui lui a causé des vertiges “effrayants”. Elle avait l’impression qu’elle allait mourir.

« Mes vertiges étaient si effrayants que j’ai dû prendre des bêta-bloquants parce que j’avais un problème cardiaque à cause du stress ! Je pensais sincèrement que j’allais mourir. C’était l’expérience la plus effrayante de toute ma vie”, avait-elle révélé. En raison de son état de santé, Fenella n’a même pas pu marcher correctement pendant plusieurs mois. Les médecins lui avaient conseillé de rester au lit autant que possible.

« Tout à coup, ne plus pouvoir marcher est horrible et surtout quand tous les médecins vous disent qu’ils ne savent pas ce qui ne va pas ! Mon médecin généraliste en Angleterre m’a suggéré de quitter mon emploi et d’en trouver un autre », a-t-elle ajouté.

À cause du vertige, les revenus financiers du créateur de contenu pour adultes, qui s’élevaient à 1 million auparavant, ont également chuté. Elle a même dû prendre l’appui d’un fauteuil roulant pour pouvoir se tenir debout sur ses jambes. “Mes revenus ont chuté énormément, ce qui n’a pas aidé à gérer le stress, mais heureusement, mes parents étaient là pour m’aider à traverser tout”, a affirmé Fenella.

Actuellement, Fenella a partagé qu’elle n’était plus en mesure de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux après le problème de santé. Si elle passe plus de 10 heures devant l’écran, la douleur commence à se répercuter dans tout son corps. La créatrice de contenu pour adultes a maintenant embauché un éditeur pour éditer ses vidéos.

