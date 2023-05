Un crayon plaqué argent censé avoir appartenu à Adolf Hitler va sous le marteau à Belfast le mois prochain et devrait se vendre entre 50 000 et 80 000 £.

On pense qu’il s’agit d’un cadeau à l’ancien dictateur nazi de sa partenaire de longue date Eva Braun pour son 52e anniversaire le 20 avril 1941.

Le crayon, acheté à l’origine par un collectionneur lors d’une vente aux enchères en 2002, porte l’inscription « Eva » en allemand et les initiales « AH ».

La vente d’objets historiques de grande envergure à Bloomfield Auctions dans l’est de Belfast le 6 juin comprendra également une photographie originale signée d’Hitler et un rare pardon manuscrit de la reine Victoria daté de 1869 pour les rebelles irlandais reconnus coupables de trahison.

Un portrait personnellement signé d’Adolf Hitler est un autre des objets historiques qui sera mis aux enchères à Belfast le 6 juin. Photographie : Bloomfield Auctions/Kelvin Boyes/PressEye/PA

Karl Bennett, directeur général de la maison de vente aux enchères, a déclaré qu’ils s’attendaient à un intérêt du monde entier.

« L’importance du crayon personnel gravé d’Hitler réside dans le fait qu’il aide à démêler une partie cachée de l’histoire, donnant un aperçu unique des relations personnelles d’Hitler, qu’il a scrupuleusement gardées cachées aux yeux du public », a-t-il déclaré.

De faux journaux d’Hitler seront exposés au public en Allemagne En savoir plus

« Une grande partie de l’attrait personnel d’Hitler pendant sa dictature provenait de son identité soigneusement construite en tant que père de la nation allemande, qui a rejeté les liens personnels en faveur de la loyauté envers son pays.

« Ce gage d’amour d’un crayon personnalisé d’Eva pour son anniversaire aide à révéler la tromperie derrière la façade publique d’Hitler. »

Bennett a déclaré que des recherches approfondies et des discussions avec le vendeur de l’article sur l’endroit où l’article a été obtenu « me donnent l’assurance que ce que je dis aux gens que je vends est l’article réel ».

Il a ajouté qu’il pouvait comprendre pourquoi les gens pouvaient avoir des réserves quant à la vente et à la collecte d’objets appartenant au dictateur.

« Mais pour moi, en tant que collectionneur haut de gamme d’objets militaria, ils préservent une partie de notre passé et doivent être traités comme des objets historiques, peu importe si l’histoire à laquelle ils se réfèrent était l’une des plus sombres et des plus controversées de l’histoire enregistrée, » il a dit.