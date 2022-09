Un crash sur Connector à Peachland ralentit le trafic – Kelowna Capital News

L’accident impliquait une camionnette remorquant un bateau et un autre véhicule

La circulation a été ralentie sur l’autoroute 97C lundi 5 septembre après-midi après un accident impliquant une camionnette remorquant un bateau et un autre véhicule.

La GRC de West Kelowna et la BC Highway Patrol ont assisté à l’accident à Peachland vers 14 h 30.

« Plusieurs personnes ont été impliquées dans l’accident, mais heureusement personne n’a été blessé », a déclaré le caporal Judith Bertrand, agente des relations avec les médias.

La cause de l’accident fait toujours l’objet d’une enquête.

L’autoroute 97C est ouverte, mais des retards sont à prévoir en direction de West Kelowna.

