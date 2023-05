Un crash immobilier est-il une solution à l’abordabilité ?

Alors que certains acheteurs potentiels de maisons ont vu les prix grimper à des dizaines de fois leurs revenus pendant la pandémie, ils ont fondé leurs espoirs de propriété sur un krach boursier.

Et pendant près d’un an à partir d’avril dernier, les prix ont chuté – à Toronto, le prix moyen d’une maison a chuté d’environ 18 %. Mais maintenant, depuis deux mois, les prix sont à nouveau à la hausse.

Donc, avec des maisons toujours inabordables, que faudrait-il pour que les prix des maisons au Canada chutent ou s’effondrent vers l’abordabilité, et les dommages économiques feraient-ils plus de mal que les bas prix ne peuvent aider? Aujourd’hui, l’économiste principal du Centre canadien de politiques alternatives, Marc Lee, explique les voies qui restent à la propriété pour la classe moyenne et inférieure.