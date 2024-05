Un crâne égyptien « extraordinaire » vieux de 4 000 ans pourrait montrer des signes de tentatives de traitement du cancer

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Le crâne et la mandibule 236, datant d’entre 2687 et 2345 avant notre ère, appartenaient à un individu de sexe masculin âgé de 30 à 35 ans. Crédit : Tondini, Isidro, Camarós, 2024.

D’après les textes anciens, nous savons que, pour leur époque, les anciens Égyptiens étaient exceptionnellement doués en médecine. Par exemple, ils pourraient identifier, décrire et traiter des maladies et des blessures traumatiques, fabriquer des prothèses et poser des obturations dentaires. D’autres maladies, comme le cancer, ne pouvaient pas être traitées, mais ils auraient pu essayer.

Examinant les limites des traitements traumatologiques et oncologiques dans l’Égypte ancienne, une équipe internationale de chercheurs a étudié deux crânes humains, chacun vieux de plusieurs milliers d’années.

« Nous constatons que même si les anciens Égyptiens étaient capables de traiter des fractures crâniennes complexes, le cancer restait encore une frontière en matière de connaissances médicales », a déclaré Tatiana Tondini, chercheuse à l’Université de Tübingen et première auteure de l’étude publiée dans Frontières de la médecine.

« Cette découverte est une preuve unique de la manière dont la médecine égyptienne antique aurait tenté de traiter ou d’explorer le cancer il y a plus de 4 000 ans », a ajouté l’auteur principal de l’étude, le professeur Edgard Camarós, paléopathologiste à l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle. « C’est une nouvelle perspective extraordinaire dans notre compréhension de l’histoire de la médecine. »

Couper le cancer

« Nous voulions en savoir plus sur le rôle du cancer dans le passé, sur la prévalence de cette maladie dans l’Antiquité et sur la manière dont les sociétés anciennes interagissaient avec cette pathologie », a expliqué Tondini. Pour ce faire, les chercheurs ont examiné deux crânes conservés dans la collection Duckworth de l’Université de Cambridge. Le crâne et la mandibule 236, datant d’entre 2687 et 2345 avant notre ère, appartenaient à un homme âgé de 30 à 35 ans. Le crâne E270, datant d’entre 663 et 343 avant notre ère, appartenait à une femme âgée de plus de 50 ans.



Le crâne E270, datant de 663 à 343 avant notre ère, appartenait à une femme âgée de plus de 50 ans. Crédit : Tondini, Isidro, Camarós, 2024.

Sur le crâne 236, l’observation microscopique a montré une lésion de grande taille compatible avec une destruction excessive des tissus, une condition connue sous le nom de néoplasme. De plus, il existe une trentaine de lésions métastasées petites et rondes dispersées sur le crâne.

Ce qui a stupéfié les chercheurs a été la découverte de stries autour de ces lésions, probablement faites avec un objet pointu tel qu’un instrument métallique. « Lorsque nous avons observé pour la première fois les stries au microscope, nous ne pouvions pas croire ce qu’il y avait devant nous », a déclaré Tondini.

« Il semble que les anciens Égyptiens pratiquaient une sorte d’intervention chirurgicale liée à la présence de cellules cancéreuses, prouvant que la médecine égyptienne antique menait également des traitements expérimentaux ou des explorations médicales en relation avec le cancer », a expliqué le co-auteur, le professeur Albert Isidro, chirurgien oncologue à l’hôpital universitaire Sagrat Cor, spécialisé en égyptologie.



Marques de coupe trouvées sur le crâne 236, probablement réalisées avec un objet pointu. Crédit : Tondini, Isidro, Camarós, 2024.

Le cancer dans l’Antiquité

Le crâne E270 présente également une grosse lésion compatible avec une tumeur cancéreuse ayant entraîné une destruction osseuse. Cela peut indiquer que même si le mode de vie actuel, le vieillissement des personnes et les substances cancérigènes présentes dans l’environnement augmentent le risque de cancer, le cancer était également une pathologie courante dans le passé.

Sur le crâne E270, on trouve également deux lésions cicatrisées suite à des blessures traumatiques. L’un d’eux semble provenir d’un événement violent à courte distance utilisant une arme tranchante. Ces lésions guéries pourraient signifier que l’individu a potentiellement reçu une sorte de traitement et, par conséquent, a survécu.

Cependant, il est rare de voir une telle blessure sur une femme et la plupart des blessures liées à la violence touchent des hommes. « Cette femme était-elle impliquée dans des activités de guerre ? demanda Tondini. « Si tel est le cas, nous devons repenser le rôle des femmes dans le passé et la manière dont elles ont participé activement aux conflits de l’Antiquité. »



Les crânes ont été examinés par analyse microscopique et tomodensitométrie. Crédit : Tondini, Isidro, Camarós, 2024.

Plusieurs des lésions métastatiques du crâne 236 présentent des stries. Crédit : Tondini, Isidro, Camarós, 2024.

Les crânes ont été examinés par analyse microscopique et tomodensitométrie. Crédit : Tondini, Isidro, Camarós, 2024.

Les chercheurs ont cependant également déclaré que l’étude des restes squelettiques comporte certains défis qui rendent les déclarations définitives difficiles, d’autant plus que les restes sont souvent incomplets et qu’il n’y a pas d’antécédents cliniques connus. « En archéologie, nous travaillons avec une partie fragmentée du passé, ce qui complique une approche précise », a souligné Isidro.

« Cette étude contribue à un changement de perspective et établit une base encourageante pour les recherches futures dans le domaine de la paléo-oncologie, mais des études supplémentaires seront nécessaires pour comprendre comment les sociétés anciennes traitaient du cancer », a conclu Camarós.