Un crabe embrasse un autre crabe pour le protéger des humains, vidéo virale sur Twitter

Vous avez peut-être entendu parler de la «mentalité du crabe», qui dit que si beaucoup de crabes sont mis dans une boîte, aucun d’entre eux ne pourrait en sortir car chacun tirerait ses pairs vers le bas s’ils essayaient de grimper. de la boîte. Cependant, deux crabes ont prouvé que cette métaphore était inexacte en montrant un sentiment d’attention et de protection l’un pour l’autre. Une vidéo montrant un crabe étreignant son congénère pour le protéger d’un homme est devenue virale sur Twitter.

Le petit crabe protège son ami d’un être humain en le serrant dans ses bras pic.twitter.com/l4mUs3hrXp — Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) 19 septembre 2022

Sous-titrée “Le petit crabe protège son ami d’un être humain en le serrant dans ses bras”, la vidéo de 10 secondes partagée par Gabriel Corno montre un homme essayant d’attraper un petit crabe avec ses doigts. Cependant, lorsqu’il ne le fait pas la première fois, un autre crabe assis à côté de lui serre le premier crabe dans ses bras afin que l’homme ne puisse plus le ramasser. Le crabe essaie même d’attaquer l’humain avec ses petites pinces lorsque l’homme tente à nouveau d’attraper le premier crabe.

Depuis sa publication le 19 septembre, la vidéo est devenue virale avec plus de 17 000 vues et 57 000 j’aime. La section des commentaires était remplie de personnes qui se sont senties touchées par les actions du crabe. Ils étaient d’accord avec le fait qu’il y a beaucoup d’animaux qui sont beaucoup plus intelligents qu’on ne le croit.

J’ai entendu dire qu’ils sont très intelligents et font de bons animaux de compagnie – selby1331@gmail.com (@ selby1331) 19 septembre 2022

Scientifiquement parlant, c’est un fait bien connu que les crabes font des voisins fidèles. En observant les crabes violonistes, on a vu qu’ils quittent leur propre maison pour aider leur voisin à combattre un intrus. Selon Kinder World, les crabes ressentent la douleur et comprennent le danger. Ils sont une espèce très intelligente et sont généralement sous-estimés en ce qui concerne leur intelligence.

