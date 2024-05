Un coyote trouvé à Agawam est positif à la rage

AGAWAM, Massachusetts (WWLP) – Un coyote trouvé dans le parc d’État Robinson à Agawam a été testé positif à la rage, a annoncé mardi la ville d’Agawam.

Le chat d’Agawam a été testé positif à la rage, les résidents en contact sont invités à procéder à une évaluation des risques



Le coyote a été aperçu activement dans le parc le vendredi 10 mai. Le coyote a également attaqué et blessé deux personnes samedi. Si vous pensez avoir rencontré le coyote, vous êtes invité à contacter le Département de la santé publique du Massachusetts (MDPH) au 617-983-6800 ou votre fournisseur de soins de santé. Si votre animal a pu être en contact, vous êtes invité à appeler Agawam Animal Control au 413-726-9754.





L’Institut national de la santé affirme que les coyotes enragés sont 18 fois plus susceptibles d’attaquer quelqu’un que les coyotes normaux. Meghan Crawford, biologiste chez MassWildlife, a déclaré à 22News que les observations régulières de coyotes n’ont rien à craindre : « La simple présence, l’emplacement d’un coyote dans votre quartier, marchant dans vos rues, n’est pas nécessairement une source d’inquiétude. »

Les attaques de coyotes dans le Massachusetts sont un site rare. Selon Mass Audubon, il y en a eu moins de dix au cours des 60 dernières années, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas eu lieu. C’est pourquoi vous devez toujours être prêt.

Sean Gaffney du Robinson State Park donne des conseils à ceux qui aiment faire de la randonnée ou courir avec leurs animaux de compagnie : « Gardez toujours vos animaux en laisse. Les coyotes et autres animaux sont attirés par les chiens. Plus précisément, les animaux et la faune sauvage se trouvent dans tous les parcs d’État.

Il s’agit du deuxième cas de rage découvert à Agawam au cours des deux dernières semaines et du troisième cas cette année. Le 30 avril, un chat qui vivait dans le secteur de la rue King a été testé positif à la rage.

22News s’est entretenu avec Allison Strong, responsable du contrôle des animaux à Agawam, pour voir si ces incidents devraient susciter des inquiétudes : « Cela devrait toujours être le cas, c’est toujours présent, c’est toujours une menace pour nous et nos animaux. C’est toujours quelque chose dont nous devons être conscients étant donné que ces deux cas se sont produits pas si loin l’un de l’autre, c’est un énorme signal d’alarme.

Les signes de la rage chez les animaux comprennent la peur, l’agressivité, les convulsions et la bave excessive. La rage peut se propager par la salive par une morsure, une égratignure, une blessure fraîche, par l’alimentation ou par la salive du chat jusqu’aux yeux ou à la bouche des animaux infectés. La meilleure façon de vous protéger contre la rage est de ne pas approcher ni toucher les animaux sauvages, de vacciner vos animaux de compagnie et de recevoir un traitement immédiat si vous y êtes exposé. Vous ne risquez pas de contracter la rage si vous n’avez pas eu de contact avec la salive du renard.

Qu’est-ce que la rage ?

La rage est une maladie très grave qui touche le cerveau et la moelle épinière des mammifères (si un animal a des poils ou de la fourrure, c’est un mammifère). Les chats, les chiens, les ratons laveurs, les coyotes et les renards sont des mammifères, tout comme les humains. La rage est causée par un virus et entraîne presque toujours la mort. La rage est généralement une maladie animale, mais elle peut se transmettre d’un animal infecté à une personne.

Comment se transmet la rage ?

La rage se propage lorsqu’un animal atteint de la rage mord un autre animal ou une autre personne. Le virus de la rage se trouve dans la salive (crachats) des animaux infectés. Les animaux infectés peuvent également propager la rage si leur salive pénètre dans une égratignure ou une autre blessure, ou dans les yeux, le nez ou la bouche d’une autre personne ou d’un autre animal.

La rage entraîne-t-elle la mort aux États-Unis ?

Oui, mais il est très rare que des personnes contractent la rage aux États-Unis. Sur les 55 000 personnes qui meurent chaque année de la rage dans le monde, seulement un ou deux de ces décès surviennent aux États-Unis.

Quelle est la fréquence de la rage chez les animaux dans le Massachusetts ?

Plutôt commun. Depuis 1992, plus de 5 000 animaux ont été testés positifs à la rage dans le Massachusetts. La plupart de ces cas se sont produits chez des animaux sauvages comme les ratons laveurs, les mouffettes, les chauves-souris, les marmottes et les renards, mais chaque année, certains animaux de compagnie (en particulier les chats) et les animaux de ferme contractent également la rage. Heureusement, il existe un vaccin pour protéger les chiens et les chats de la rage.

Pouvez-vous dire si un animal est enragé ?

On ne peut pas savoir si un animal a la rage simplement en le regardant. Les animaux enragés peuvent se comporter étrangement une fois que le virus a touché leur cerveau, ou bien ils peuvent sembler en parfaite santé. Parfois, les animaux enragés peuvent attaquer de manière agressive des personnes ou d’autres animaux. Parfois, un test est effectué sur le cerveau d’un animal pour savoir s’il est atteint de la rage.

Comment prévenir la rage chez l’homme ?

Une fois qu’une personne est exposée à la rage, elle peut recevoir des injections (appelées « immunoglobulines ») autour de la morsure ou de l’égratignure pour l’aider à combattre le virus là où il est entré dans le corps. Ils recevront également 4 ou 5 vaccinations (injections) dans le bras sur plusieurs semaines. Ces injections aideront également la personne à combattre le virus. Tant que les vaccins sont administrés avant que la personne ne commence à tomber malade, cela l’empêchera de contracter la rage. Si une personne ne se fait pas vacciner et contracte ensuite la rage, il n’existe aucun traitement efficace. La rage est presque toujours mortelle à ce stade.

Que devez-vous faire si vous pensez avoir été exposé à la rage ?

Si vous êtes mordu ou griffé par un animal :

Lavez immédiatement la plaie avec de l’eau et du savon pendant dix minutes.

Appelez votre fournisseur de soins de santé ou votre conseil de santé local. Ils peuvent vous aider à déterminer si vous devez être traité pour une exposition à la rage.

Votre agent local de contrôle des animaux pourra peut-être attraper l’animal qui vous a griffé ou mordu. Les animaux sauvages doivent être immédiatement testés pour la rage. Les chats, chiens, furets et vaches peuvent être gardés pendant 10 jours. S’ils restent en bonne santé, ils ne vous ont pas exposé à la rage

Que faire si vous pensez que votre animal a été exposé à la rage ?

Si votre animal est mordu ou griffé par un autre animal :

Appelez votre vétérinaire pour vous aider à déterminer si l’animal a besoin de soins médicaux.

Votre agent local de contrôle des animaux pourra peut-être attraper l’animal qui a griffé ou mordu votre animal. Les animaux sauvages doivent être immédiatement testés pour la rage.

Dans certains cas, il peut être nécessaire de confiner votre animal et de le surveiller pour voir s’il développe des signes de rage. Votre inspecteur animalier local peut vous aider à déterminer si cela est nécessaire.

Comment pouvez-vous contribuer à prévenir la rage dans le Massachusetts ?

Apprenez aux enfants à ne jamais approcher des animaux qu’ils ne connaissent pas, même s’ils semblent amicaux.

Signalez tout animal qui se comporte étrangement à votre responsable local du contrôle des animaux.

Admirez les animaux sauvages à distance. Ne gardez pas d’animaux sauvages comme animaux de compagnie. C’est contraire à la loi du Massachusetts.

Assurez-vous que vos animaux sont vaccinés contre la rage. Selon la loi, tous les chiens, chats et furets doivent être régulièrement vaccinés contre la rage.

Ne nourrissez pas et n’abreuvez pas vos animaux à l’extérieur. Même les bols vides attireront les animaux sauvages et errants.

Gardez vos animaux dans une cour clôturée ou en laisse et ne les laissez pas se déplacer librement.

Gardez vos déchets bien couverts. Les poubelles ouvertes attireront les animaux sauvages ou errants.

Gardez votre cheminée fermée et réparez les trous dans les greniers, les caves et les porches pour empêcher les animaux sauvages comme les chauves-souris et les ratons laveurs d’entrer dans votre maison.