Un coyote traîne un tout-petit devant sa maison de Los Angeles, les réflexes rapides de papa sauvent la journée

Juste après qu’une mère ait sauvé sa fille d’un attaque de raton laveur Dans le Connecticut, une autre vidéo d’un bambin entraîné par un animal est devenue virale sur Internet. Un coyote a attaqué une enfant de 2 ans à Los Angeles alors qu’elle sortait de la voiture garée devant sa maison. La vidéo de la caméra de sécurité du ring a montré les détails horribles d’un tout-petit attaqué par un coyote avant que son père ne puisse sauver la situation.

Ariel Eliyahuo, qui vit à Woodland Hills, a révélé que sa fille Ariya avait été attaquée par le coyote vers 15h45 après avoir ramené ses enfants de la garderie à la maison. Dans les images, on pouvait voir le père emballer des choses de son SUV noir lorsqu’un coyote s’est faufilé sur l’enfant sans méfiance. L’animal a couru vers la petite fille et l’a fait tomber au sol jusqu’à ce qu’elle se mette à crier et à demander de l’aide.

En écoutant les cris frénétiques de l’enfant, Ariel se précipita pour la prendre dans ses bras. On pouvait le voir chasser le coyote et même jeter une bouteille alors qu’il s’enfuyait. “J’ai entendu Ariya crier. Je pensais qu’elle était tombée”, a déclaré Ariel à CNN. Il a ajouté : « J’ai couru immédiatement pour voir ce qui se passait et j’ai vu le coyote l’attaquer. Je l’ai prise dans mes bras et j’ai essayé de faire partir le coyote.

Pendant ce temps, la mère d’Ariya, Shira Eliyahuo, a couru vers son enfant pour courir à son secours. “J’ai vu que son pantalon était taché de sang, puis je l’ai enlevé et j’ai remarqué qu’il avait des égratignures”, a-t-elle déclaré. Shira a fait remarquer qu’Ariya devait se faire vacciner plusieurs fois contre la rage pour la sauver de l’attaque. “Nous avons dû nous faire vacciner contre la rage et espérer que tout ira bien”, a déclaré la mère.

Cependant, le couple est resté pétrifié par l’incident qui les a complètement effrayés. Ariel, qui était déjà consternée, a déclaré : « Nous ne vivons pas dans un zoo, nous vivons à Los Angeles… Maintenant, j’ai vraiment, vraiment, vraiment peur de laisser les enfants sortir, même dans le jardin, seuls. .”

Les autorités californiennes ont prélevé des échantillons sur les vêtements tachés de sang de l’enfant et espèrent recueillir l’ADN afin de retrouver l’animal et de l’euthanasier.

