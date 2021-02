Un coyote sauvage a été aperçu TROIS fois dans Central Park à New York, mais les responsables insistent sur le fait qu’il est inoffensif

Un coyote a été aperçu trois fois dans Central Park à New York au cours des deux dernières semaines, mais les responsables ont rassuré les visiteurs qu’ils n’avaient rien à craindre.

Des images de téléphone portable ont capturé la vue inhabituelle de la bête alors qu’elle se promenait dans le paysage enneigé, au milieu de l’une des villes les plus peuplées des États-Unis.

Le passant Beny a vu l’animal vers 22 heures le 8 février.

Croquant dans la neige en tenant son portable, il marche lentement vers le coyote, qui s’arrête plusieurs fois pour le regarder, avant de trotter devant les bancs.

«Coyote à Central Park», dit-il.

Deux jours plus tôt, le 6 février, Nancy Mendoza a publié sur Twitter qu’elle était sortie dans le parc vers 23 heures, dans l’espoir d’apercevoir un rare harfang des neiges, quand elle l’a croisé près du lac, mais n’a pas pu prendre une photo dans le temps.

«C’était un frisson! Un énorme prix de consolation! elle a tweeté.

Et puis encore, quelques jours plus tard, le 12 février, un coyote a également été capturé par le photographe Benjamin Shyman, allongé dans la neige près du lac, près de la rue East 74.

Il s’agit potentiellement du même animal après que les responsables du parc ont déclaré plus tard qu’il s’agissait de leur seul résident, qui pouvait être vu assez régulièrement au lever ou au coucher du soleil.

Le New Yorker Beny a capturé cette vidéo vers 22 heures le 8 février du coyote marchant dans Central Park à New York

La vidéo de Beny montre l’animal qui le regarde plusieurs fois alors que le résident se dirige vers lui

Finalement, le coyote peut être vu trotter devant des tas de neige et des bancs givrés

Malgré le fait que la vue du coyote dans une ville métropolitaine aussi animée puisse sembler inhabituelle, il y a eu en fait beaucoup d’observations au fil des ans.

Depuis 2016, environ 126 observations ont eu lieu, dont 34 l’année dernière.

Il y a une population établie dans les parcs du Bronx.

Beny a raconté à CBS New York sa rencontre le 8 février: « J’ai vu le coyote monter la colline. Je continue d’enregistrer et ça marche, puis ça s’est arrêté à nouveau et m’a regardé à nouveau, ce qui était vraiment cool.

Il a ajouté qu’au départ, il pensait que c’était un gros chien et pensait: « Comment est-il possible qu’il y ait un coyote à Central Park? »

Carole Tyler, un agent de contrôle des animaux du comté de Bergen, a déclaré à CBS: « Il a un beau manteau, il n’est pas maigre. Cela me semble assez sain.

Le coyote a été revu le 12 février par le photographe Ben Shyman, qui a pris ces photos de l’animal se réfugiant dans la neige au bord du lac

Shyman a pris plusieurs photos de l’animal détendu qui semblait faire une pause dans le parc, recroquevillé dans la neige

Sur les photos de Shyman, vous pouvez voir le pelage sain de l’animal, ce qui, selon les responsables du parc, était un bon signe qu’il ne serait pas nocif pour les humains.

Elle a ajouté qu’en raison de sa santé et de son comportement «normal», elle n’était pas considérée comme une menace pour les humains.

«Des sources de nourriture naturelles comme le canard et les oies qui sont nourris et qui sont bien nourris, gentils et dodus en ce moment, aux ordures des humains qui ont été dans le parc», a déclaré Tyler. «Ils ne sont pas là pour chasser les humains.

Le département des parcs de la ville de New York a déclaré dans un communiqué qu ‘ »il n’y a qu’un seul coyote et aucune raison de croire que la population a augmenté ».

Ils ont ajouté: « Beaucoup sont surpris d’apprendre qu’un coyote traîne de temps en temps à Central Park. Les New-Yorkais ne devraient pas s’inquiéter.

Le New Yorker Dash Clemente a déclaré à CBS: « Je pensais juste que c’était drôle parce qu’ils ont dit ne pas le nourrir, ne pas le caresser. »

David Barrett, qui gère le compte Twitter, Manhattan Bird Alert, a tweeté à propos des observations.

QUE FAIRE SI VOUS VOYEZ UN COYOTE Ne fuyez jamais un coyote ou il le poursuivra probablement, conseille la Humane Society des États-Unis. MÉTHODES DE HAZING Tenez-vous droit, agitez vos bras et criez après le coyote, en vous rapprochant si nécessaire, jusqu’à ce qu’il s’enfuie. Bruiteurs: voix, sifflets, klaxons, cloches, bidons de « shaker » remplis de billes ou de pièces de monnaie, pots, couvercles ou moules à tarte cognés ensemble Projectiles: bâtons, petites pierres, boîtes de conserve, balles de tennis ou balles en caoutchouc Autres: tuyaux, pistolets à eau avec de l’eau vinaigrée, vaporisateurs avec de l’eau vinaigrée, spray au poivre ou anti-ours.

Il a déclaré au New York Post: « Ce n’est pas quelque chose que les gens voient couramment. C’est une rareté, ils sont doués pour éviter les gens. C’est une observation rare et merveilleuse.

En 2017, les habitants de la banlieue de New York, dans le comté de Rockland, ont été avertis de rester à l’écart d’un hybride coyote-loup errant dans leurs quartiers.

La créature est connue sous le nom de « coywolf » et est un « mélange d’un coyote et d’un loup », a déclaré l’agent de police de Clarkstown Peter Walker à CBS.

Le département de police de Clarkstown a publié lundi une photo du coywolf sur sa page Facebook officielle, informant les habitants du comté de Rockland qu’il avait été repéré tôt ce matin-là à Congers.

En 2015, la police a capturé un coyote qui les a menés à une poursuite dans le centre-ville de New York.

Les flics ont commencé à suivre l’animal sauvage après avoir été repéré en train de se précipiter dans Battery Park City à 6 heures du matin, a rapporté le New York Post.

Les agents l’ont traîné à pied et dans des voitures de patrouille alors qu’il traversait les routes et plongeait entre les voitures.

Ils ont ensuite réussi à le coincer à Merchants River House sur South End Avenue et l’ont tiré avec une fléchette tranquillisante, a rapporté le Post.

Elle a ensuite été mise en cage et confiée à l’ASPCA.