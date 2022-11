Un cow-boy d’Armstrong en quête d’un titre canadien – Kelowna Capital News

Les chutes s’ouvrent sur la plus grande scène de rodéo professionnel canadien en Alberta ce soir (mercredi), le 2 novembre.

La 48e finale annuelle du rodéo canadien commence son spectacle de six représentations au Peavey Mart Centrium de Westerner Park à Red Deer, et Jaret Cooper de Vernon a l’une des meilleures places de la maison.

Cooper fait partie des trois finalistes en compétition pour la boucle du championnat dans le cheval de selle novice, avec Tyrel Roberts de Charlie Lake, en Colombie-Britannique, et Colten Powell d’Innisfail, en Alberta.

Cooper a recueilli 10 133,95 $ en gains professionnels sur le calendrier 2022 de la Canadian Pro Rodeo Association.

Les meilleurs cowboys et cowgirls du Canada participeront à tous les événements majeurs du rodéo.

En plus du rodéo quotidien jusqu’au dimanche, des divertissements en direct, un salon professionnel et bien plus encore auront lieu sur place.

La région de Red Deer connaîtra un impact économique de plus de 35 millions de dollars grâce au CFR de cette année.



roger@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Finales Canadiennes Rodeopro rodeoVernon