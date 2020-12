Deux personnes ont été blessées lors d’un coup de couteau mercredi dans un magasin du centre de La Haye et un suspect a fui les lieux, a annoncé la police.

La police de la ville a tweeté qu’il y avait également un incendie dans le magasin qui a été rapidement éteint. Les deux blessés étaient transportés à l’hôpital en ambulance.

La police a ouvert une enquête et a fait appel à des témoins. D’autres détails n’étaient pas immédiatement disponibles et il n’y avait aucun mot sur un motif possible.

Un porte-parole de la police n’a pas immédiatement répondu aux appels demandant des commentaires.

Plus à venir…