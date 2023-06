Un couteau d’Annecy qui a poignardé quatre enfants dans une cour de récréation interrogé par la police quatre jours avant l’attaque

LE couteau qui a poignardé quatre enfants, dont un britannique, dans une cour de récréation en France a été interrogé par la police quatre jours avant l’attaque.

Un officier a demandé au migrant d’origine syrienne Abdelmasih Hanoun d’expliquer pourquoi il utilisait le lac du parc où l’atrocité s’est produite pour se laver.

Des images montrent Abdelmasih Hanoun en train d’être soulevé sur une chaise médicale depuis le poste de police Crédit : BFMTV

Il s’est déchaîné à coups de couteau – poignardant quatre enfants et deux adultes à Annecy

On ne savait pas quelles mesures, le cas échéant, les flics avaient prises contre Hanoun, 31 ans, qui avait appris ce jour-là que sa demande d’asile avait été rejetée.

Il a été vu hier pour la première fois depuis l’horreur de jeudi à Annecy alors qu’il quittait un commissariat pour se rendre au tribunal.

L’étudiante infirmière sous sédation, assise sur une chaise médicale, a été transportée par quatre flics dans une voiture de police noire.

Il a comparu devant deux juges et a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation, notamment d’avoir tenté d’assassiner Brit Ettie Turner, trois ans, ses cousins ​​français Ennio et Alba, tous deux âgés de deux ans, et Peter, un garçon néerlandais de 22 mois, ainsi que de posséder une arme offensive.

Le dévot Christian Hanoun, qui a été « totalement muet » en garde à vue, est également accusé d’avoir poignardé les adultes français Manuel, 70 ans, et Youssouf, 78 ans, dans le parc Le Paquier de la ville alpine.

Hanoun, qui n’a fait aucun commentaire devant le tribunal, a été jugé apte à être jugé par un psychologue et placé en détention provisoire.

On l’a entendu dire « au nom de Jésus-Christ » alors qu’il attaquait ses victimes.

Youssouf est sorti de l’hôpital et les autres sont dans un état stable.

Hanoun a fait face à la déportation car il avait le statut d’établissement en Suède où il a laissé son ex-femme et sa fille, trois ans.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que c’était « une coïncidence troublante » que sa demande d’asile ait été rejetée quatre jours avant l’attaque.

Des sources, quant à elles, ont déclaré qu’Ettie, dont la famille était à son chevet à l’hôpital, allait assez bien pour être libérée « dans les prochains jours ».