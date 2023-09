Un courtier hypothécaire en disgrâce de Victoria reconnu coupable d’outrage civil alors qu’un mandat d’arrêt a été émis contre son arrestation

L’intrigant présumé de Ponzi, Greg Martel, a été reconnu coupable d’outrage civil au tribunal lundi à Vancouver, accompagné d’une demande inhabituelle du juge que le mandat d’arrêt contre lui soit placé dans le système du Centre d’information de la police canadienne (CIPC), ce qui permettrait à la police et aux autorités partout au Canada, et éventuellement aux postes frontaliers, pour savoir qu’il est un homme recherché.

Martel est le courtier hypothécaire en disgrâce de Victoria qui doit 226 millions de dollars à 1 200 investisseurs. On ne sait pas exactement où il se trouve, même si la rumeur dit qu’il se trouvait en Thaïlande à un moment donné.

Dans sa décision, la juge Shelley Fitzpatrick a déclaré qu’il était clair que Martel n’avait pas respecté de nombreuses ordonnances judiciaires l’obligeant à produire des documents financiers et à coopérer avec le séquestre nommé par le tribunal PricewaterhouseCoopers (PwC) dans son travail visant à retrouver les millions manquants et à récupérer les actifs de investisseurs.

« Il est incontestable, d’après les preuves non contestées de M. Martel, qu’il n’a pas respecté les ordres », a déclaré Fitzpatrick.

S’il est appréhendé, Martel devra faire face à une audience du tribunal pour déterminer sa peine pour outrage, qui pourrait inclure une peine de prison.

L’audience de lundi a commencé avec le deuxième groupe d’avocats de Martel informant le tribunal qu’ils avaient démissionné pour des « raisons éthiques », dans une scène presque identique à celle de juin lorsque le premier avocat de Martel a démissionné en invoquant le même problème.

Le changement d’avocat a eu pour effet de ralentir les procédures judiciaires qui ont débuté le 4 mai lorsque Martel et sa société, Shop Your Own Mortgage (SYOM), ont été mis sous séquestre.

SYOM était censé regrouper l’argent des investisseurs pour fournir des prêts relais à court terme aux promoteurs immobiliers. Les investisseurs ont été attirés par des promesses de taux de rendement extrêmement élevés, allant parfois jusqu’à 100 pour cent d’intérêt sur une base annualisée.

Greg Martel et sa société, Shop Your Own Mortgage, également connue sous le nom de My Mortgage Auction Corp., ont promis des taux de rendement énormes aux investisseurs. (VIMEO)

Mais jusqu’à présent, les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve étayant l’existence des prêts-relais. Et Martel n’a fait que bloquer leur enquête.

En plaidant en faveur de l’accusation d’outrage, l’avocat de PwC, Peter Rubin, a cité un document récupéré par les enquêteurs qui semblait lister les bénéficiaires de prêts. Martel a déclaré aux enquêteurs que les noms sur la liste étaient codés et que lui seul connaissait les véritables identités. Bien qu’il ait accepté de fournir les vrais noms, il ne l’a jamais fait. Après une enquête plus approfondie, PwC a déterminé que le document était faux.

Dans un autre cas, Martel a déclaré aux enquêteurs qu’il y avait entre 16 et 18 millions de dollars dans un compte de patrimoine de la Banque Scotia. Selon Rubin, PwC a passé beaucoup de temps à essayer d’obtenir les détails du compte de Martel, mais celui-ci a refusé de coopérer.

« Le séquestre a contacté Scotia McLeod et a finalement demandé à Scotia McLeod de confirmer que, d’après ses dossiers, il ne pouvait trouver aucun compte de ce type », a déclaré Rubin. « Le séquestre ne croit donc pas que ces comptes existent, malgré ce qu’a dit M. Martel. »

Il semble également que Martel ait, ces dernières semaines, enfreint les ordonnances du tribunal gelant ses avoirs. Rubin a déclaré que PwC savait qu’un manoir appartenant à Martel à Las Vegas avait été transféré à un créancier américain.

PwC a levé 600 000 $ auprès d’un seul créancier canadien afin d’embaucher des avocats américains pour récupérer la même maison de Las Vegas — et ses capitaux propres estimés à 1,5 million de dollars — pour le groupe de créanciers impliqués dans le procès canadien.

Jusqu’à présent, seuls 300 000 dollars sur les 226 millions manquants ont été récupérés. Martel fait l’objet d’une enquête criminelle de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique.

Certains investisseurs l’ont accusé d’avoir mené une chaîne de Ponzi, ce qu’il a nié. Un stratagème à la Ponzi est un type de fraude financière dans lequel les premiers investisseurs sont payés avec les fonds investis par les investisseurs qui achètent plus tard.

Le plus célèbre intrigant de Ponzi au monde, l’Américain Bernie Madoff, a été reconnu coupable d’avoir orchestré une fraude à la Ponzi de 64,8 milliards de dollars, la plus importante de l’histoire. Il est décédé il y a deux ans dans une prison américaine alors qu’il purgeait une peine de 150 ans.