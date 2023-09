Un court métrage de West Kelowna inspiré des feux de forêt fait ses débuts à Vernon

Un film inspiré des saisons des incendies de forêt en Colombie-Britannique sera présenté en première mondiale le samedi 16 septembre à Vernon.

Fruit du dragon est un court métrage indépendant de science-fiction du scénariste-réalisateur de West Kelowna, J. Brown.

Le film suit une mère célibataire essayant de survivre dans un monde violent et dystopique alors qu’elle tente désespérément de cultiver un petit fruit du dragon pour le vendre contre de l’argent.

Il explore les sacrifices que les gens font pour une vie meilleure et ce qui se passe lorsque cet équilibre fragile entre vie professionnelle et vie privée est bouleversé par une activité secondaire exigeante.

Mettant en vedette Yvonne Chapman (Street Legal, Kung Fu), dans le rôle de la mère, le film explore les sacrifices qu’une personne doit faire pour travailler à une vie meilleure. Le monde enfumé et apocalyptique dans lequel vivent la mère et son fils a été inspiré par la saison annuelle des incendies de forêt en Colombie-Britannique – bien connue de Brown, qui est né et a grandi à West Kelowna.

« Si vous venez de l’Okanagan, vous connaissez la teinte orange étrange que prend le monde lorsque la fumée s’y infiltre », a déclaré Brown, dont les parents étaient toujours en alerte d’évacuation le 10 septembre en raison de l’incendie de forêt de McDougall Creek.

« Cela ressemble littéralement à un film de science-fiction, mais qu’il s’agisse d’un incendie de forêt ou d’une pandémie, nous devons tous aller travailler demain. Je pense que c’est un point de départ intéressant.

Transformer cette inspiration en une production cinématographique pluriannuelle était cependant une tâche herculéenne.

« Un membre de notre casting l’a appelé ‘Le Seigneur des Anneaux des courts métrages' », a-t-il déclaré en riant. « Une fois que le bal a commencé, il est devenu plus grand et plus complexe, et un script de 12 pages est devenu quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Heureusement, les gens étaient enthousiastes et voulaient aider, sinon je serais encore en train de peindre des accessoires dans ma salle de bain.

L’équipe était remplie de talents de l’Okanagan.

Dès le début de la production, Brown a été rejoint par Jen Araki en tant que productrice – amies depuis qu’elles étaient enfants à l’école primaire de Glenrosa. Araki et son mari, l’acteur Dylan Playfair (Letterkenny, The Mighty Ducks, de Fort St. James), ont soutenu Dragon Fruit par l’intermédiaire de leur société de production Crystal Mountain Films.

Quand est venu le temps de la musique, Brown s’est à nouveau appuyé sur ses relations d’enfance et a recruté Shawn Penner, diplômé du KSS, comme compositeur.

« Le film contient très peu de dialogues, c’est donc la musique qui doit parler. Ce qu’il a proposé est incroyable », a déclaré Brown.

La première mondiale de Dragon Fruit aura lieu samedi au TV Fest de Vernon à 18h30 au théâtre historique Vernon Towne. Entrée gratuite, 19+ seulement.

