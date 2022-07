Un coursier “utile” jette un colis par-dessus la clôture et envoie une photo en l’air comme preuve de livraison

Alors que les livraisons à domicile font désormais partie intégrante de la majorité des gens, des incidents hilarants impliquant des livreurs surviennent de temps en temps. Mais cette nouvelle histoire de livraison virale n’a rien à voir avec ce que vous avez entendu auparavant. Un homme qui s’appelle Phil Hollingsworth s’est rendu sur Twitter pour partager un incident hilarant impliquant l’un des chauffeurs-livreurs qui a été chargé de déposer son produit commandé.

Étonnamment, le chauffeur-livreur en question n’était pas un chauffeur habituel qui se présentait à votre porte et déposait le colis. Hollingsworth a partagé que son chauffeur-livreur avait lancé son colis par-dessus deux clôtures alors qu’il n’était pas à la maison pour récupérer le colis. Ce qui est plus intéressant, c’est que le livreur a également pris une photo du colis en l’air comme preuve de sa livraison.

Hollingsworth a révélé qu’il était complètement choqué de recevoir un e-mail de confirmation concernant la livraison du produit. Lorsqu’il a ouvert l’e-mail, il a été étonné de voir la photo du colis aérien volant au-dessus de la clôture. Le contenu de l’emballage était composé de quelques articles d’une parfumerie. Initialement, Hollingsworth était affligé de voir l’image, cependant, lorsqu’il a trouvé le contenu du paquet toujours intact, il est devenu l’un des souvenirs inoubliables de sa vie.

Il est allé sur Twitter pour partager: «Je me souviens avec émotion que ma livraison de parfumerie avait été« livrée »dans ce cliché utile. Ce n’est pas faux d’ailleurs. J’ai traversé deux clôtures pour accéder à mon jardin arrière. Félicitations au chauffeur-livreur pour 1. Un objectif décent. 2. Obtenir une photo immédiatement après l’avoir lancée.

Je me souviens avec émotion de la livraison de ma parfumerie dans cette photo utile. Ce n’est pas faux d’ailleurs. J’ai parcouru deux clôtures pour accéder à mon jardin arrière. Bravo au chauffeur-livreur pour 1. Un objectif décent. 2. Prendre une photo immédiatement après l’avoir lancée. 🤣😂👏👏 pic.twitter.com/QYdt1PNuhY – Phil Hollingsworth (@colincockles) 18 juillet 2022

Il a ajouté : « Absolument 100 % authentique. Au début, je ne pensais pas que c’était mon colis. J’ai cru que c’était un pigeon ! Imaginez ma surprise lorsque j’ai vu le colis posé sur mon jardin arrière. Et aucun des Sauvages à l’intérieur n’a été endommagé non plus ! Le pilote devrait être dans les jeux du Commonwealth !

Absolument 100% authentique. Au début, je ne pensais pas que c’était mon colis. J’ai cru que c’était un pigeon ! Imaginez ma surprise lorsque j’ai vu le colis posé sur mon jardin arrière. Et aucun des Sauvages à l’intérieur n’a été endommagé non plus ! Le pilote devrait être dans les jeux du Commonwealth ! – Phil Hollingsworth (@colincockles) 18 juillet 2022

L’image de la livraison a pris d’assaut les réseaux sociaux. Un barrage d’internautes a répondu au tweet. Alors que l’un d’eux a dit: “Ceci gagne pour la meilleure photo de livraison que j’ai jamais vue.”

Cela gagne pour la meilleure photo de livraison que j’ai jamais vue 😂😂😂👏👏 – Les Colls Gals (@TheCollsGals) 18 juillet 2022

Un autre a ajouté : « C’est vraiment génial ! Même s’il s’était cassé, ils mériteraient des accessoires pour les niveaux de compétence technique ! »

😂😂C’est vraiment Génial ! Même s’il s’était cassé, ils mériteraient des accessoires pour les niveaux de compétence technique ! – Rowena Rogers (@rogers_rowena) 18 juillet 2022

Un autre est intervenu pour ajouter: «C’est un lancer assez épique! Les félicitations sont bien méritées !”

C’est un lancer assez épique ! Les félicitations sont bien méritées ! – Baiteh (@Ba1ty) 18 juillet 2022

Découvrez quelques autres réponses ci-dessous :

C’est absolument hilarant. Je veux dire, l’audace seule, et le but… 😂 La photo montre le colis à côté de la maison, le travail est fait. 🙃😆 — Claire 🦇 (@clarelusher) 19 juillet 2022

Je pleure à ça 🤣🤣🤣 –Aaron (@Goldeneye170) 18 juillet 2022

🤣🤣🤣🤣🤣🤣omg c’est la chose la plus drôle que j’ai vue depuis longtemps ! – themoonmademedoit (@tulipsandpie) 19 juillet 2022

Votre coursier « amical » 🤣 — Gary Reece (@garyreece27) 18 juillet 2022

Livraison d’or juste là – Studios Cosy (@CosyStudios) 19 juillet 2022

Honnêtement, je le perds à ça 😭😂 – Lucy (@lucycarr2103) 19 juillet 2022

Omg c’est incroyable 🙈🙈 — Laney 🖐🇬🇧🇺🇦 (@laneyupthehill) 19 juillet 2022

Le tweet viral a recueilli plus de 3 000 likes sur l’application de micro-blogging.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici