Un coursier “tué par le Black Friday” retrouvé affalé au volant d’une voiture après avoir travaillé sept jours sur sept

UN COURIER est décédé dans son taxi après avoir travaillé sept jours sur sept à l’approche du Black Friday.

Warren Norton, 49 ans, a été retrouvé affalé sur son volant dans un dépôt DPD ce matin.

Des collègues disent que DPD encourage les coursiers à travailler plus dur et plus vite pendant les périodes de pointe, comme le Black Friday Crédit : Getty

Le père célibataire d’un enfant aurait travaillé jusqu’à 14 heures par jour pendant des semaines alors que les colis du Black Friday s’empilaient.

Une source a déclaré au Sun: “Warren a travaillé toutes les heures sous le soleil récemment pour livrer autant de colis qu’il le pouvait.

« Les managers essaient de vous persuader de travailler plus de jours et plus d’heures parce qu’ils savent que nous sommes des travailleurs indépendants.

“Le sol de l’entrepôt doit être débarrassé des colis à tout prix.”

Warren a été repéré par des collègues affamés dans sa camionnette Citroën au dépôt DPD de Dartford, dans le Kent.

Ils ont cru qu’il dormait et ont tapé à la fenêtre pour le réveiller mais il n’a pas répondu.

L’un d’eux a alors brisé la vitre et Warren est tombé du fourgon et sur le sol.

Il a reçu une RCR et un défibrillateur a été utilisé, mais il a été déclaré mort sur le sol de l’entrepôt.

Warren, père d’une fille de 14 ans, aurait travaillé pour DPD pendant environ deux ans.

Il aurait conduit six ou sept jours par semaine, commençant à 6 heures du matin et travaillant parfois jusqu’à 20 heures, gagnant environ 120 £ par jour.

Des collègues disent que les gestionnaires encouragent les coursiers à travailler plus dur et plus longtemps aux heures de pointe.

Ils sont indépendants et livrent généralement plus de 150 colis par jour.

Un porte-parole du DPD a confirmé la mort de Warren, ajoutant : “Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ce moment.”