Les dirigeants de l’UE prévoient un dîner jeudi soir avec un cours très lourd: les relations avec la Turquie.

Ils devraient demander la préparation de sanctions supplémentaires contre le pays, suite à une décision prise lors d’une réunion en octobre.

Mais il ne sera pas facile de s’entendre jusqu’où aller.

Le dernier projet de texte déposé parmi les ambassadeurs de l’UE parle des «activités de forage non autorisées de la Turquie en Méditerranée orientale».

Il invite Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères, à «soumettre un rapport sur l’état d’avancement», y compris d’éventuelles sanctions d’ici le Conseil européen de mars 2021 au plus tard.

Mais la Grèce est loin d’être satisfaite de ce libellé, ce qui signifie que les négociations seront sûrement dures.

Jusqu’où iront les sanctions?

La Grèce et Chypre sont en proie à un différend de longue date avec la Turquie sur les droits maritimes et les ressources gazières.

Lors du sommet des dirigeants d’octobre, le Conseil européen a décidé de laisser une certaine marge de manœuvre au dialogue et a donné à la Turquie jusqu’à ce mois pour apaiser les tensions.

Il a déclaré à l’époque que << en cas de reprise des actions unilatérales ou des provocations en violation du droit international [by Turkey], l'UE utilisera tous les instruments et options dont elle dispose pour défendre ses intérêts et ceux de ses États membres. "

La Grèce souhaite des sanctions allant de mesures sectorielles qui toucheraient des secteurs économiques turcs cruciaux.

Cela inclurait la banque, l’énergie et le tourisme, ainsi qu’un embargo sur les armes, qui empêcherait les États membres de l’UE de vendre ou d’exporter des armes et du matériel militaire.

Pas une image unifiée

Certains pays de l’Union européenne ont déjà mis en place une interdiction partielle des exportations d’armes contre la Turquie depuis 2019 en raison de son offensive dans le nord de la Syrie, alors même qu’un embargo à l’échelle du bloc contre un allié de l’OTAN a échoué.

L’Allemagne, le pays qui assure la présidence tournante de l’UE, n’est pas d’accord avec l’imposition de sanctions sévères, même si ses efforts pour amener la Grèce et la Turquie à la table des négociations ont échoué.

Mais l’Italie et l’Espagne ne veulent pas non plus durcir leur position avec le président Recep Tayyip Erdoğan.

L’Italie est plus proche de la position de la Turquie que de la France sur la guerre civile libyenne, tandis que l’Espagne exporte du matériel militaire vers la Turquie et est extrêmement exposée aux banques turques, détenant près de 53 milliards d’euros de dette du pays.

La Hongrie est également considérée comme un pays ami de la Turquie: son ministre des Affaires étrangères Peter Szijarto s’est rendu à Ankara quelques jours avant le sommet de l’UE en soulignant que « la sécurité de l’Europe est entre les mains de la Turquie ».

En revanche, la France, l’Autriche, la Slovénie, le Luxembourg et les Pays-Bas soutiennent une position plus dure vis-à-vis de la Turquie.

Les diplomates français, avant le sommet de l’UE, disaient qu’ils voulaient une orientation claire vers les sanctions et que la réponse de l’UE devait être crédible.

Division continue sur Chypre

Ankara a également ravivé les tensions à Chypre le mois dernier, après qu’Erdoğan ait appelé à une solution «à deux États» sur l’île, qui a été divisée depuis l’invasion de la Turquie en 1974 en réponse à un coup d’État soutenu par la Grèce.

L’UE et les Nations Unies soutiennent la création d’une fédération de deux États pour résoudre le conflit.

Un langage dur est attendu de la part des dirigeants de l’UE concernant la décision d’ouvrir une partie clôturée de la ville chypriote grecque de Varosha, une ancienne station balnéaire de luxe qui est devenue une ville fantôme le long de la zone tampon de l’ONU depuis 1974.

Des sanctions sont déjà en place concernant les forages pétroliers turcs dans une partie de la mer Méditerranée que Chypre considère comme sa zone économique exclusive.

La Turquie conteste la position chypriote.

En septembre, Chypre a bloqué une décision de l’UE sur les sanctions contre le régime biélorusse afin de faire pression pour ses revendications contre la Turquie, les dirigeants semblant enfin prêts à répondre à certaines de leurs demandes en ajoutant des noms à la liste.

Le dernier projet évoquant une invitation au Conseil «d’adopter des listes supplémentaires» au vu des «activités de forage non autorisées de la Turquie en Méditerranée orientale» fait référence au régime déjà adopté en 2019 pour Chypre.

Dans l’ensemble, ce ne sera pas une nuit facile avec les dirigeants de l’UE censés se battre dans un «bras de fer» afin de défendre leurs intérêts nationaux.