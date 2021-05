Les parents qui ont dépensé plus de 40000 dollars par an pour que leurs élèves fréquentent la Columbia Grammar & Preparatory School ont été scandalisés après que la classe junior ait reçu un cours de « littératie pornographique » sans avertissement.

« Littératie en pornographie: un accent intersectionnel sur la pornographie grand public » était un cours donné à 120 étudiants et étudiantes (certains en personne, d’autres par Zoom) et, selon le New York Post, enseigné par Justine Ang Fonte, le Health & Wellness. directrice de Dalton à New York, qui dit sur son site Web qu’elle a «S’est réjoui de perturber l’éducation sanitaire pendant 10 ans.»

La présentation, dont certaines ont été vues par la poste, comprenait des images de femmes partiellement nues (certaines en esclavage), des discussions sur le « Lacunes de l’orgasme » entre femmes hétérosexuelles et homosexuelles, et des termes de recherche populaires sur des sites Web pornographiques tels que « belle-mère » et « anal, » ainsi que des « genres » de pornographie tels que « À peine légal. »





Une autre section comprenait une leçon sur «La qualité marchande d’OnlyFans», un service d’abonnement de plus en plus populaire où des personnes, principalement des femmes, proposent des photos et des vidéos suggestives ou pornographiques moyennant des frais. Un exemple donné pour un «créateur» d’OnlyFans est quelqu’un qui s’identifie comme «non binaire», mais utilise le terme «fille» pour se décrire pour aider à commercialiser sa page de créateur.

Alors que les parents ont exprimé leur indignation après avoir découvert les détails de la classe, les élèves ont semblé plus confus par la présentation qu’autre chose.

«Nous étions censés répondre aux questions sur les contenus pornographiques dans le chat Zoom, mais nous bavardions tous de côté dans des discussions de groupe et des tonnes d’enfants ont pensé que c’était tellement stupide qu’ils ont envoyé le lien à leurs amis partout dans la ville et ils étaient tous connexion avec le mot de passe, » un étudiant a dit au Post.

La mère de cet élève a dit qu’elle et d’autres parents sont « Frustré par ce qui se passe » et le manque d’avertissement ou de chance de se retirer du cours l’a laissée se demander «Qu’est-ce que l’école prépare d’autre.»

Plusieurs autres parents ont demandé aux administrateurs du matériel de la leçon sur la «littératie pornographique», mais ils ont été refusés.





«Pourquoi l’école fait-elle de la pornographie une priorité par rapport à la physique, à l’art, à la littérature ou à la poésie?» a demandé un parent.

Après que les rapports de la leçon ont été rendus publics et que l’indignation a augmenté, le Dr William M. Donohue, directeur de l’école de Columbia, a envoyé un e-mail aux parents pour s’excuser et admettre que la leçon n’avait pas «Représentent notre philosophie.»

« Il est regrettable que nous ne nous soyons pas mieux informés à l’avance du contenu spécifique de l’orateur, » il a dit. «Dans ce cas, l’orateur ne s’est pas aligné sur notre mission CGPS ​​unique et pour cela, je m’excuse.»

