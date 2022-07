Un coureur dépouillé de sa médaille après que sa mère l’a aidé à franchir la ligne d’arrivée (VIDEO)

L’athlète était sur le point de s’effondrer près de la ligne d’arrivée lors d’une course en Russie

Une mère qui a aidé son fils à franchir la ligne d’arrivée d’une course de 10 km alors qu’il semblait sur le point de s’effondrer d’épuisement a coûté au coureur une médaille d’argent.

Artem Burtsev a dirigé l’événement dans la région de l’Extrême-Orient russe de Yakoutie pendant la majeure partie de sa durée.

Vers la fin, cependant, il a commencé à trébucher dans une chaleur de 34C (93F) et a été dépassé par un adversaire.

Voyant son fils se débattre, sa mère a couru sur la piste et l’a aidé à franchir la ligne d’arrivée.

Mais il a été décidé que l’ingérence coûterait à Burtsev une médaille d’argent.

Le premier vice-ministre de la Culture physique et des Sports de Yakoutie, Alexander Bugaev, a fait référence aux règles en notant qu’il ne devrait y avoir aucune “étrangers” sur la piste comme “l’aide extérieure est immédiatement une disqualification.”

“Quand Burtsev a franchi la ligne d’arrivée, sa mère l’a aidé… La décision a été prise par le panel de juges”, a confirmé Bugaev, selon Sports.ru.

Bugaev a ajouté que si sa santé le lui permet, Burtsev participera à la course de 5 km jeudi alors qu’il est actuellement sous la supervision de médecins.

L’incident a fait écho à un événement similaire aux Jeux olympiques de Barcelone de 1992 impliquant le coureur britannique Derek Redmond, qui avait réalisé le meilleur temps au premier tour du 400 m et remporté son quart de finale.

En demi-finale, Redmond a bien commencé mais s’est ensuite déchiré les ischio-jambiers avec environ 250 mètres à perdre. Alors que des civières lui étaient apportées, Redmond a décidé qu’il voulait terminer sa course et a été rejoint sur la piste par son père Jim qui avait fait irruption devant la sécurité.

Dans des scènes mémorables, Derek et Jim ont terminé la course bras dessus bras dessous et ont reçu une standing ovation des 65 000 parieurs présents. Comme Burtsev, cependant, Redmond a été disqualifié pour l’acte et sa performance a été officiellement enregistrée comme “N’a pas fini”.

Aux Jeux olympiques de 1992, Derek Redmond s’est déchiré les ischio-jambiers en demi-finale du 400 m. Son père, Jim, a couru sur la piste pour l’aider à terminer la course ❤️ (passant par @Jeux olympiques)pic.twitter.com/E04ui80rYK – Rapport sur le blanchisseur (@BleacherReport) 20 juin 2021

Des décennies plus tard, le Comité international olympique (CIO) a utilisé des images du moment comme sujet de l’une de ses vidéos “Celebrate Humanity” en 2006.

« La force se mesure en livres. La vitesse se mesure en secondes. Courage ? Vous ne pouvez pas mesurer le courage », lire un message dans le clip.

Dans les années à venir, Burtsev et sa mère pourraient peut-être être vénérés de la même manière que les Redmond dans le sport russe.