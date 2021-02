Un coureur de l’UCLA est renvoyé de l’équipe de cross-country après une vidéo raciste et homophobe, un message texte

Chris Weiland de l’UCLA a été renvoyé des équipes de cross-country et de piste de l’école après avoir apparemment utilisé le mot N ainsi que des insultes homophobes et sexistes dans une vidéo et un message texte.

Weiland avait déjà été suspendu de l’équipe pour le SMS et la vidéo, a confirmé l’entraîneur Avery Anderson mardi, mais il a été réintégré avant que les preuves ne soient publiées publiquement sur les réseaux sociaux.

Maintenant, cependant, Weiland est banni définitivement de l’équipe après que les images soient devenues virales lundi, le montrant utiliser le mot N tout en se plaignant qu’une ancienne petite amie l’avait quitté pour un Afro-américain. Selon le Los Angeles Times, les incidents se sont produits avant que Weiland ne s’inscrive à l’UCLA à l’automne 2019.

Chris Weiland de l'UCLA a été renvoyé des équipes de cross-country et de piste de l'école après avoir apparemment été utilisé des insultes racistes, homophobes et sexistes dans une vidéo et un texte

Un compte Instagram avec le pseudonyme « @ucla_is_racist » a publié plusieurs messages montrant quelqu’un, prétendument Weiland, faisant des commentaires racistes sur une vidéo et dans un message texte. Ce même récit a affirmé dans une légende que « ce comportement raciste a été porté aux entraîneurs et au directeur sportif il y a des mois », mais a noté que « Chris Weiland est toujours dans l’équipe »

« Lorsque j’ai appris cela pour la première fois il y a quelques mois, j’ai été dégoûté et je l’ai immédiatement suspendu indéfiniment de l’équipe », a déclaré Anderson dans le communiqué. « Même dans mon dégoût, en tant qu’entraîneur, mes intentions sont toujours de diriger et d’éduquer et de réaliser le changement que je veux voir dans ce monde.

«Il est devenu clair que son implication continue avec l’équipe est incompatible avec la culture de soutien mutuel et de respect que nous encourageons», a poursuivi Anderson, qui est afro-américain. «Je réalise maintenant que la décision de le réintégrer n’était pas la bonne décision, et que l’action aujourd’hui est meilleure pour le bien-être de notre équipe.

Lundi, un compte Instagram avec le pseudonyme « @ucla_is_racist » a publié plusieurs messages montrant une personne supposée être Weiland faisant des commentaires racistes sur une vidéo et dans un message texte.

Weiland avait précédemment été suspendu de l’équipe pour le message texte et la vidéo. Il a ensuite été réintégré par l’entraîneur Avery Anderson (photo), qui a depuis admis que la décision était une erreur

Ce même récit affirmait dans une légende que « ce comportement raciste avait été signalé aux entraîneurs et au directeur sportif il y a des mois », mais a noté que « Chris Weiland est toujours dans l’équipe ».

Dans la vidéo, que le LA Times a vérifiée, Weiland semble se plaindre d’une petite amie le laissant pour quelqu’un d’autre: « Quand elle a dit qu’elle ne voulait pas se remettre ensemble, pourquoi pensez-vous? C’est parce qu’elle veut être avec ce putain de merde qui n’a pas d’avenir. Elle va être avec un stupide n ***** qui va être au collège communautaire toute sa vie.

«Il vit probablement dans le putain de ghetto.

À la fin de la vidéo sombre et pixélisée, Weiland peut être vu portant un sweat-shirt UCLA.

Un SMS a également été posté par @ucla_is_racist dans lequel Weiland aurait accusé la femme d’avoir couché avec l’homme non identifié.

« Vous avez vraiment menotté (sic) un F *** ING BUM A ** N ***** AVEC RIEN NE VA POUR LUI », a lu le message texte. ‘A CASSÉ A ** STUPID A ** N *****.’

Dans une autre légende, Weiland est accusé d’utiliser à plusieurs reprises ce type de langage et de ne pas être tenu responsable par l’école.

« Après que ce comportement raciste ait été porté aux entraîneurs et au directeur sportif il y a des mois, Chris Weiland est toujours dans l’équipe portant et représentant un patch BLM », a écrit @ucla_is_racist lundi, avant son licenciement.

Il a récemment participé à un événement samedi à Tucson, en Arizona.

En réponse au licenciement, la Black Student-Athlete Alliance de l’UCLA a condamné l’école pour ne pas avoir interdit Weiland auparavant.

« En tant qu’université qui se fait le champion des réalisations de ses athlètes noirs qui ont brisé les barrières de la justice sociale, nous trouvons profondément troublant d’apprendre que l’UCLA était au courant d’un incident de racisme flagrant, d’homophobie et de sexisme et a fait des actions très minimes » Lisez la déclaration.

« Chez BSAA, nous refusons d’accepter les actions de cet athlète, ainsi que le manque d’action pour résoudre le problème de la part des entraîneurs, du personnel et de l’administration.