Le coureur de 5 000 m Butchart avait transpiré à sa place aux jeux après avoir fait des confessions franches sur un épisode de podcast maintenant supprimé, semblant admettre qu’il avait changé un résultat sur un test Covid-19 qui lui a permis de retourner en Grande-Bretagne après avoir terminé un course à l’étranger.

Butchart a été condamné à une amende de 58 000 $, mais l’interdiction de 12 mois qui lui a été infligée a été suspendue pour deux ans, ce qui signifie qu’il est libre de concourir à Tokyo.

« Je ne vais pas avoir d’ennuis avec la police ou quelque chose comme ça », a déclaré hardiment le joueur de 29 ans à The Sunday Plodcast.

« Vous devez passer un test Covid pour entrer au Royaume-Uni, vous vous êtes donc rendu dans un endroit pour passer un test PCR avant 48 heures – et je suis avec l’enregistrement et je n’ai pas mon test PCR en retour.

« Vous devez donc obtenir rapidement un ancien test PCR, aller sur Instagram, griffonner l’heure et la date, changer l’heure et la date, et le changer pour pouvoir entrer dans le pays.

« Évidemment, Covid est énorme mais c’est assez ennuyeux. Tout le monde a truqué des tests PCR, j’en suis sûr, pour essayer d’aller quelque part, parce que c’est tellement difficile. »

Clarifiant ses commentaires au Times, cependant, Butchart a déclaré qu’il » peut-être glorifié la situation pour le podcast « . Il a depuis présenté ses excuses à l’équipe GB et aux organisateurs des jeux.

« Suite aux commentaires largement médiatisés d’Andrew Butchart sur un podcast concernant la prétendue falsification des tests COVID, il a été accusé d’inconduite par UK Athletics pour avoir fait des déclarations susceptibles de jeter le discrédit sur l’athlétisme », lire une déclaration de l’instance dirigeante britannique.

« Les athlètes qui viennent au Japon sont probablement très inquiets. Je comprends cela », a déclaré la chef des Jeux Seiko Hashimoto après qu'un organisateur lié aux Jeux soit devenu la première personne à être testée positive pour Covid-19 dans le village des athlètes.

Le chef des Jeux, Seiko Hashimoto, a admis qu’il pouvait y avoir des inquiétudes dans le village olympique – précédemment surnommé le « l’endroit le plus sûr » – après qu’un collègue organisateur y ait été testé positif.

« Les athlètes qui viennent au Japon sont probablement très inquiets. Je le comprends », Hashimoto a déclaré samedi.

« C’est la raison pour laquelle nous devons faire une divulgation complète.

« Nous faisons tout pour empêcher toute épidémie de Covid. Si nous nous retrouvons avec une épidémie, nous nous assurerons d’avoir un plan en place pour y répondre », elle a juré.

« Vous avez réussi à faire de Tokyo la ville la mieux préparée pour les Jeux Olympiques », a déclaré Bach dans son discours d'ouverture au président du comité d'organisation Seiko Hashimoto et au PDG Toshiro Muto. « C'est encore plus remarquable dans les circonstances difficiles que nous devons tous visage. »

Alors que Tokyo traverse un état d’urgence jusqu’au 22 août, les athlètes seront testés quotidiennement pendant que la compétition se déroulera du 23 de ce mois au 8 du prochain.

C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles la majorité de la population locale interrogée ne souhaite pas recevoir le concours déjà reporté dans sa capitale.

« Nous sommes bien conscients du scepticisme qu’un certain nombre de personnes ont ici au Japon », a répondu le chef du CIO Thomas Bach, contraint de régler la discorde.

« Nous demandons et invitons le peuple japonais, humblement, à accueillir et à soutenir les athlètes du monde entier.

« Les Japonais peuvent avoir cette confiance [of a safe and secure Games] et nous essaierons de poursuivre ce dialogue avec eux, sachant que nous ne réussirons pas à 100 %.

« Mais nous sommes également convaincus qu’une fois que les Japonais verront les athlètes japonais réussir aux Jeux Olympiques, alors l’attitude deviendra moins émotionnelle. »