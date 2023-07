Un couple vérifiant un chien qui aboie mène à une rencontre avec un évadé, sa reprise

YOUNGSVILLE, Pennsylvanie (AP) – Un couple vérifiant un chien qui aboie sur leur propriété du nord-ouest de la Pennsylvanie a conduit à la capture d’un suspect d’homicide qui avait utilisé des draps pour s’échapper de prison, ont annoncé les autorités.

Michael Burham, 34 ans, a été capturé neuf jours après avoir fui la prison du comté de Warren en fin de soirée le 6 juillet en grimpant sur un équipement d’exercice, en passant par une fenêtre et en escaladant une corde fabriquée à partir de la literie de la prison, ont annoncé les autorités.

Une information des habitants du canton de Conewango concernant un individu suspect est arrivée juste avant 16 heures samedi, et Burham était en garde à vue peu avant 18 heures samedi, a déclaré le lieutenant-colonel George Bivens, sous-commissaire aux opérations de la police de l’État de Pennsylvanie.

Les résidents sont sortis pour voir pourquoi leur chien aboyait, sont allés à l’arrière de leur propriété et ont rencontré Burham, qui a dit quelque chose sur le camping lors d’une brève conversation, a déclaré Bivens.

« Le propriétaire de la propriété l’a reconnu, a remis sa femme dans la voiturette de golf (qu’ils utilisaient) et est parti de là pour qu’il puisse nous contacter immédiatement alors que Burham s’enfuyait dans les bois », a déclaré Bivens aux journalistes samedi soir. Cela s’est produit dans une zone où les chercheurs avaient « poussé fort », a déclaré Bivens.

« Cela a été notre stratégie depuis le début, c’est de le pousser fort, de lui faire faire une erreur – il l’a finalement fait », a déclaré Bivens.

Burham, suivi à travers les bois après cela par des chercheurs avec l’aide de deux chiens, a rencontré des soldats sur une route qui faisaient partie d’un périmètre mis en place, a déclaré Bivens. Il s’est couché et a tenté de se cacher, mais a été approché par derrière par des maréchaux fédéraux, une patrouille frontalière et la police d’État et placé en garde à vue sous la menace d’une arme, a déclaré Bivens.

Burham avait l’air « fatigué et usé, comme nous le pensions » et était sale et mouillé, portant toujours son pantalon de prison retourné. Les autorités n’ont pas trouvé d’arme qu’elles craignaient de posséder puisque des munitions avaient été trouvées dans de petits stocks liés à lui par ADN, mais la zone était fouillée pour s’assurer qu’il n’en avait pas caché une, a déclaré Bivens.

Plusieurs heures plus tôt, Bivens avait renouvelé un appel pour que les habitants du nord-ouest de la Pennsylvanie et de l’ouest de New York examinent régulièrement les images de la sonnette et des caméras de surveillance, et ont également exhorté à nouveau les gens à s’assurer que les véhicules, les hangars, les maisons et tout ce qui est utile à un fugitif sont sécurisés. .

Burham a été emprisonné sous caution de 1 million de dollars et a été accusé d’enlèvement, de cambriolage et d’autres chefs d’accusation. Les autorités ont averti alors qu’il était porté disparu qu’il était considéré comme armé et dangereux. Plus de 200 agents d’État, fédéraux et locaux ont participé à la recherche de Burham, et jusqu’à 22 000 $ en récompense ont été versés, a déclaré Bivens.

Les autorités essayaient toujours de déterminer où il sera détenu après sa mise en accusation, mais ce ne sera pas la prison du comté de Warren, où une enquête sur l’évasion est en cours.

Une enquête se poursuit pour savoir si Burham a reçu une aide, et les autorités parleront au procureur du comté si elles pensent avoir des preuves justifiant des accusations contre quiconque, a déclaré Bivens.

Bivens a remercié les habitants du comté et des environs pour leur patience pendant la chasse à l’homme.

« Je sais qu’ils étaient nerveux, je sais qu’ils avaient peur, mais ils sont restés aimables envers tout notre peuple », a-t-il déclaré. Les autorités avaient craint que des dommages ne soient causés à un citoyen ou même à un officier dans la chasse à Burham, qui avait « vraiment très peu à perdre », a-t-il déclaré.

« Pour que cela ne se joue pas, c’est une bonne journée », a déclaré Bivens.

Le procureur de district Jason Schmidt, du comté de Chautauqua, New York, a déclaré en juin que Burham était le principal suspect du meurtre de Kala Hodgkin, 34 ans, le 11 mai, et d’un incendie criminel connexe à Jamestown, New York. Les autorités l’ont également accusé d’avoir enlevé un couple âgé en Pennsylvanie alors qu’il tentait d’échapper à la capture avant son arrestation en Caroline du Sud. Les responsables de New York ont ​​déclaré qu’ils avaient choisi de laisser la Pennsylvanie gérer les poursuites initiales alors qu’ils enquêtaient sur le meurtre et l’incendie criminel.

The Associated Press