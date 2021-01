Un couple qui s’est retrouvé dans un manoir majestueux pendant la pandémie a profité du temps pour revitaliser son intérieur historique.

Neil Watt, 36 ans, a emménagé au dernier étage du manoir de Castle Ward dans le comté de Down, en Irlande du Nord, avec son partenaire Kris Reid, 29 ans, en mars après avoir été nommé responsable des collections et de la maison du National Trust.

M. Watt, qui a un doctorat dans des maisons de campagne irlandaises, se préparait à accueillir des milliers de personnes dans l’attraction du 18ème siècle, mais ces plans ont été bouleversés par le coronavirus. Au lieu de cela, M. Watt et M. Reid, qui étudie lui-même pour un doctorat en patrimoine, ont passé la majeure partie de 2020 avec l’immense maison pour eux seuls.

Les écologistes n’ont pas perdu de temps, utilisant la fermeture inattendue pour insuffler une nouvelle vie à certaines des caractéristiques spectaculaires du manoir. Au fil des mois, ils ont abordé projet après projet, redonnant à certaines parties de l’intérieur de Castle Ward leur ancienne gloire.

Il y a d’abord eu l’installation d’un nouveau système de déshumidification pour résoudre un problème d’humidité vieux de plusieurs siècles. Puis ils entreprirent le nettoyage et le catalogage des 2 000 livres de la maison, la plupart datant du XVIIIe siècle.

Castle Ward possède également l’un des meilleurs ensembles de casseroles et poêles de cuisine de l’île d’Irlande, mais au fil des siècles, les casseroles sont devenues noircies et ternies. Le couple s’est chargé de polir les 100 pièces une par une et a fait de même avec de nombreux autres accessoires et accessoires, y compris toutes les poignées de porte en laiton.