Un couple, un fils et une fille d’origine indienne retrouvés morts chez eux aux États-Unis

Un couple d’origine indienne et leurs deux enfants ont été retrouvés morts dans leur maison de l’État américain du New Jersey, et la police enquête sur cette affaire pour homicide. Tej Pratap Singh, 43 ans, et Sonal Parihar, 42 ans, ont été retrouvés morts aux côtés de leurs fils de 10 et 6 ans à leur domicile de Plainsboro mercredi après 16h30, a annoncé la police de Plainsboro.

La procureure du comté de Middlesex, Yolanda Ciccone, et le chef Eamon Blanchard du service de police de Plainsboro ont annoncé jeudi qu’un homicide faisait actuellement l’objet d’une enquête.

« Dans la soirée du 4 octobre, les autorités ont reçu un appel au 911 demandant un contrôle social dans une résidence de Plainsboro. À leur arrivée, la police de Plainsboro a découvert quatre victimes mortes dans la maison », ont-elles déclaré dans un communiqué commun.

« Cette tragédie fait toujours l’objet d’une enquête et des autopsies sont en cours aujourd’hui », ont-ils indiqué, ajoutant qu’une première enquête avait déterminé qu’il n’y avait aucune menace pour le public. Toute personne disposant d’informations ou d’images de surveillance de la zone est priée d’appeler le service de police de Plainsboro.

Un message conjoint du maire Peter Cantu et du chef Eamon Blanchard, directeur de la sécurité publique, a déclaré que la communauté de Plainsboro avait connu une perte de vie déchirante.

« Nous sommes tous attristés par cet événement tragique. Ce qui s’est produit dans notre communauté dépasse l’entendement », a déclaré le maire Peter Cantu.

Les policiers de Plainsboro travaillent actuellement avec leurs collègues des forces de l’ordre pour conclure l’enquête.

« Soyez assurés qu’il s’agit d’un événement isolé et qu’il n’y a aucune préoccupation supplémentaire quant à la sécurité et au bien-être de la communauté liée à cet incident », a déclaré Blanchard.

« Notre personnel de sécurité publique reste vigilant et résilient et continuera d’assurer la sécurité de la communauté de Plainsboro », indique le communiqué commun.

Jeudi matin, la maison familiale de Titus Lane avait encore des enregistrements de scène de crime affichés autour de la pelouse, comme le montraient des images de News 12 New Jersey. Les restes de la famille ont été découverts lorsqu’un proche a demandé une vérification de l’aide sociale. À l’époque, la police avait déclaré qu’elle étudiait la tragédie comme étant un possible meurtre-suicide, a indiqué le média.

Des proches ont dit Actualités CBS qu’ils ont été choqués par la mort de la famille et ont noté que Singh et Parihar semblaient former un couple heureux. Singh, en particulier, était actif dans la communauté.

Au moment de son décès, Singh travaillait comme ingénieur principal APIX pour Ness Digital Engineering, selon son profil LinkedIn.

Singh et Parihar ont tous deux fait carrière dans l’informatique, notamment dans le secteur des ressources humaines, ont indiqué leurs proches.

Les enfants du couple ont été rappelés dans une note du district scolaire adressée aux parents, a rapporté News 12 New Jersey.

« Le district a été informé par les forces de l’ordre locales d’une horrible tragédie impliquant une de nos familles de Plainsboro avec un élève de Wicoff et un élève de l’école Millstone River », a écrit le surintendant David Aderhold, faisant référence à deux des écoles élémentaires de la région.

« L’enquête des forces de l’ordre étant en cours, nous ne sommes pas en mesure de fournir des informations supplémentaires pour le moment. Le district se joint à notre communauté dans le chagrin et le chagrin face à cet événement tragique. » Singh et Parihar ont acheté leur maison en août 2018 pour 635 000 USD, selon les archives.

Les voisins ont décrit la famille comme amicale et ont déclaré qu’on pouvait souvent les voir se promener dans la rue calme. Une voisine qui a demandé à rester anonyme a déclaré qu’elle entretenait des relations amicales avec la famille depuis plus d’une décennie.

La femme a déclaré que sa fille rencontrait habituellement la fillette de 6 ans à l’arrêt de bus pour se rendre ensemble à l’école tous les matins. Quelques heures avant que la famille ne soit retrouvée, la jeune fille ne s’est pas présentée.

« C’était bizarre pour moi de ne pas la voir le matin », raconte le voisin. « C’était une famille si adorable. » La voisine a déclaré qu’elle avait envoyé un SMS à Parihar plus tard dans la matinée, mais qu’elle n’avait jamais reçu de réponse.