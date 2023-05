Un couple ukrainien se marie en direct à la télévision avant de fuir vers un abri anti-aérien

Un couple ukrainien qui s’est marié à la télévision en direct a été contraint de fuir rapidement vers un abri anti-bombes alors que Vladimir Poutine a déclenché encore plus de terreur de missiles sur Kiev le jour de leur mariage.

Le combattant de la défense aérienne Oleksandr Tereshchenko, 34 ans, a épousé l’ambulancier de guerre Tetyana Snidanok lors de l’émission télévisée de petit-déjeuner de la chaîne 1 + 1 hier.

Le couple a échangé ses vœux et scellé son mariage avec un baiser passionné devant la caméra avant d’effectuer sa première danse devant les présentateurs et le personnel technique du studio.

Mais quelques minutes plus tard, le couple a été contraint de se mettre à l’abri avec plusieurs autres résidents alors que le son trop familier des sirènes aériennes a redémarré, indiquant que Poutine avait ordonné des frappes encore plus barbares sur la capitale ukrainienne.

Malgré l’assaut terrifiant de la Russie contre leur pays, les jeunes mariés ne l’ont pas laissé gâcher leur journée spéciale.

Le combattant de la défense aérienne Oleksandr Tereshchenko, 34 ans, a épousé l’ambulancier de guerre Tetyana Snidanok (photographié ensemble) dans l’émission télévisée de petit-déjeuner de la chaîne 1 + 1 hier

Quelques instants après avoir exécuté leur première danse, ils ont dû fuir vers un abri anti-bombes (photo ici) après avoir entendu les sirènes du raid aérien

En fait, des images de l’intérieur de l’abri anti-bombes les montrent en train de rire et de sourire, tandis que la présentatrice Katya Nesterenko a partagé une vidéo d’eux s’embrassant vers 11h30 alors que les habitants de Kiev se mettaient également à l’abri.

‘Alarme de raid aérien de Kyiv. Mariage. Couvrez-vous », a-t-elle déclaré sur Facebook. « Tout sera l’Ukraine ! »

La nouvelle voix de l’Ukraine rapporte qu’Oleksandr et Tetyana sont restés dans l’abri anti-aérien jusqu’à ce que l’alerte de raid aérien soit désactivée – alors que d’autres se cachant sous terre les ont félicités pour leurs noces.

Les frappes de lundi ont suivi un barrage d’assauts sur Kiev par la Russie qui a augmenté la fréquence de ses missiles en prévision de la contre-offensive de l’Ukraine.

Samedi soir, Kiev a été victime de la plus grande attaque de drones depuis le début de la guerre de Russie.

Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessées, ont indiqué des responsables locaux.

Hier, des écoliers paniqués ont crié de terreur alors qu’ils sprintaient pour sauver leur vie vers la sécurité des abris anti-bombes à proximité.

La première dame d’Ukraine, Olena Zelenska, a partagé sur Twitter des images des enfants courant dans les rues de Kiev et a écrit : « Kiev. Matin après nuit blanche sous le feu. L’angoisse encore une fois…

Le couple (photo) a échangé ses vœux et scellé son mariage avec un baiser passionné devant la caméra

Ici, Oleksandr Tereshchenko et Tetyana Snidanok exécutent leurs premiers instants de danse avant que les missiles de Poutine ne pleuvent sur Kiev

« Des enfants courent et crient pour trouver un abri au son des explosions. Mais cela ne devrait pas être comme ça – n’importe où. La peur ne peut pas être éteinte – mais nous ne nous arrêtons pas, nous agissons. L’Ukraine continue de se battre.

L’Ukraine a abattu 11 missiles de croisière et balistiques tirés lors de la deuxième des attaques de lundi contre Kiev, a déclaré Valeriy Zaluzhnyi, commandant en chef des forces armées.

Environ six heures plus tôt, de lourdes frappes aériennes avaient visé la capitale, mis cinq avions ukrainiens hors de combat dans l’ouest du pays et provoqué un incendie dans le port d’Odessa sur la mer Noire.

Ce matin, alors que Kiev ripostait, l’armée ukrainienne a déclaré: «Au cours des dernières 24 heures, l’ennemi a déjà mené trois attaques.

« De plus, l’ennemi change constamment d’armes pour attaquer, après le combiné missile-drone, puis balistique, l’agresseur a utilisé exclusivement des drones. »

Un immeuble brûle après avoir été endommagé lors d’une frappe massive de drones russes à Kiev mardi

Un homme blessé se tient à côté d’un immeuble qui a été endommagé lors d’une frappe de drone russe à Kiev mardi

Les secouristes éteignent un incendie dans une voiture en stationnement, causé par la chute de débris de la dernière attaque aérienne russe dans le district de Pecherskyi à Kiev mardi

L’Ukraine a riposté contre la Russie aujourd’hui. Des images montrent un drone ukrainien exploser avec un nuage de champignons (photo) près du village d’Usovo, qui est proche de la résidence officielle de Vladimir Poutine

Moscou a essuyé des tirs ce matin de drones kamikazes ukrainiens présumés quelques heures seulement après que Poutine a déclenché des frappes sur Kiev.

Plusieurs bâtiments ont été endommagés dans les banlieues aisées de Moscou, dont le quartier d’élite de Rublyovka au sud-ouest de la capitale.

L’Ukraine n’a fait aucun commentaire immédiat sur l’attaque, qui serait l’une de ses frappes les plus profondes et les plus audacieuses contre la Russie depuis que le Kremlin a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine il y a plus de 15 mois.