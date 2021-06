Un couple ukrainien qui s’est menotté ensemble rompt après avoir coupé les chaînes

Le couple ukrainien qui s’était enchaîné le jour de la Saint-Valentin pour tester leur amour s’est finalement vu retirer les menottes, suivi de leur rupture immédiate le 17 juin. Viktoria Pustovitova, 29 ans, et Alexander Kudlay, 33 ans, résidents de Kharkiy en Ukraine, ont passé 123 jours ensemble enchaînés l’un à l’autre, mais alors qu’un cutter géant les libérait à Kiev au monument de l’Unité – le même monument où ils étaient enfermés ensemble – ils étaient impatients de se séparer. Selon un reportage de The Mirror, ils ont admis que leur relation intermittente n’avait pas survécu malgré leurs efforts. Alors qu’elle était libérée, Viktoria a crié « Hourra! » et a dit qu’elle voulait vivre sa propre vie indépendante et grandir en tant que personne indépendante car elle était enfin libre. Alexander avait eu l’idée après que Viktoria a exprimé qu’elle voulait rompre et a remercié leurs supporters d’avoir suivi leur parcours sur Instagram. Il a ajouté qu’ils étaient heureux avant et qu’ils sont heureux maintenant de vivre cette expérience, rapporte le média.

Ils ont avoué que leurs projets de mariage et leur relation avaient pris fin en raison de l’absence d’intimité ou d’espace personnel et de tout faire ensemble, des pauses toilettes à la préparation. Dans une déclaration conjointe sur les réseaux sociaux, Alexander a écrit que les difficultés font boule de neige au moment où ils trouvent un plus dans une situation, il y a immédiatement deux moins.

Il a révélé que Viktoria voulait revenir au rythme de sa vie antérieure car elle manquait ce qu’elle faisait et ne répondait pas bien à sa suggestion de continuer à le faire à ses côtés. Parlant de ses problèmes, il a écrit qu’il en avait marre d’être coincé avec elle tous les matins pendant qu’elle se maquillait car il n’aimait pas trop passer du temps devant le miroir. Il a ajouté qu’ils s’efforçaient de ne pas aggraver les conflits.

Dans un autre article publié après un vol de quatre heures, il a écrit que leurs ressources étaient épuisées et devaient se détendre dans une grande foule pour se lâcher et redémarrer. Désormais, ils vivront loin l’un de l’autre dans des régions distinctes d’Ukraine. Le déchaînement a été supervisé par le chef des archives ukrainien Vitaly Zorin.

Le 19 mai, ils ont battu le record du monde du plus long temps passé ensemble en couple.

