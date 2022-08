Un couple ukrainien et sa fille débarquent en Colombie-Britannique dans l’espoir de fonder une «grande famille heureuse»

Pour Valerii et Anastasiia Didenko, l’opportunité de déménager au Canada pour échapper à la guerre en Ukraine était intimidante – mais l’idée que leur fille de cinq ans grandisse autour de la bataille était inimaginable.

La famille ukrainienne est arrivée dans le Grand Victoria le 31 mai, parmi les premières à débarquer en Colombie-Britannique, tandis que des milliers de personnes cherchent à échapper au conflit en cours. Depuis lors, ils vivent dans une famille d’accueil à North Saanich, où ils ont déclaré à Black Press Media que la communauté était accueillante et serviable.

Ils sont d’abord arrivés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 15 mai, avant d’emporter une valise dans un vol pour emménager avec le couple de retraités Cathy Jansen et Paul Fussell. Au cours de leur carrière, Jansen a développé des logiciels tandis que Fussell s’est spécialisé dans l’électronique et le pilotage d’avions.

Jansen a proposé à son mari d’accueillir une famille ukrainienne parce qu’elle voulait faire quelque chose de tangible pour aider. Ils ont pris leur décision lorsqu’ils ont appris que les Didenko arrivaient à Halifax et se sont appuyés sur l’organisation Help Ukraine Vancouver Island pour naviguer dans le processus d’accueil.

Jansen et Fussell sont devenus très attachés à Nikol Didenko – qui appelle Jansen sa troisième grand-mère.

“Ils sont une joie d’avoir autour parce que ce sont des gens vraiment adorables”, a déclaré Jansen.

Valerii Didenko est vu avec le chien de Paul Fussell et Cathy Jansen, nommé Lucy. (Média de presse noir)

Valerii a travaillé de manière saisonnière comme soudeur en Pologne, près de Varsovie, pendant environ six ans – au cours desquels Anastasiia et leur fille visitaient Valerii jusqu’à trois mois d’affilée. La famille était là quand ils ont appris des bombardements près de leurs villes natales de Shepetivka et Kryvyi Rih, et ils ont dû décider s’ils retourneraient en Ukraine ou chercheraient ailleurs.

Avec un permis de travail de trois ans accordé, Valerii a pu se lancer comme soudeur dans la région. Comme la famille a un visa qui leur permet de rester dans le pays jusqu’à 10 ans, l’expérience de travail de Valerii les aidera à demander la résidence permanente ou la citoyenneté, a-t-il déclaré.

Valerii a appris ce que c’est que de vivre avec la guerre au cours des trois années où il a servi dans l’armée ukrainienne. La première année était obligatoire, mais la Russie a annexé la Crimée en 2014 alors qu’il était sur le point de terminer son service, il a donc servi l’armée pendant environ deux ans.

Les zones de guerre sont horribles et toute petite erreur pourrait signifier la fin de votre vie, a-t-il déclaré.

“[Moving to Canada] fait peur parce que c’est un grand pas. Mais quand la guerre commence, ce n’est plus effrayant. C’est très dangereux [to return]je pense que ce serait une idée stupide de revenir à chaud [front] guerre de ligne.

Le déménagement en Colombie-Britannique a été difficile pour Nikol, car elle est trop jeune pour bien comprendre la situation. Anastasiia espère que la curiosité et la personnalité amicale de sa fille l’encourageront à socialiser lorsqu’elle commencera la maternelle en septembre.

Nikol apprend l’anglais à partir de zéro et prend des cours de langue avec un professeur qui habite à proximité. Elle joue avec les enfants du quartier, mais peut être découragée lorsqu’elle se sent confuse par quelque chose et doit se tourner vers ses parents pour obtenir de l’aide.

“Quand elle ne comprend pas, je vois qu’elle essaie de trouver quelqu’un pour l’aider… Elle joue avec les enfants du voisin, mais je vois que Nika ne comprend pas”, a déclaré Valerii. “Je pense qu’elle est comme moi, un jour elle commencera à parler.”

Valerii et Anastasiia Didenko sont avec leur fille de cinq ans, Nikol, qui joue sur une balançoire dans la maison du couple de North Saanich où la famille séjourne depuis le 31 mai. (Black Press Media)

Le couple a rencontré d’autres Ukrainiens lors des rassemblements du mercredi du centre culturel local, ce qui, selon eux, a aidé à s’adapter au déracinement de leur vie. Là-bas, beaucoup de gens qu’ils ont rencontrés parlent l’ukrainien comme langue maternelle ou comme langue seconde, et il y a d’autres familles avec de jeunes enfants.

Anastasiia a déclaré que de nombreux Ukrainiens pensaient que la guerre se terminerait et que la vie reviendrait à la normale, mais elle ne pense pas que cela se produira de si tôt.

Même avec un visa en main, certains Ukrainiens hésitent à déménager de l’autre côté de l’océan – mais la paix vaut les changements difficiles, a-t-elle déclaré. Maintenant, la famille Didenko se concentre sur la recherche d’un logement convenable à louer, ce qui s’est avéré être un défi car ils respectent leur budget.

Jansen et Fussell leur ont dit de ne pas se précipiter. Bien qu’ils soient tristes de voir la famille partir, Jansen a déclaré qu’elle comprenait leur désir de développer leur vie indépendante dans le Grand Victoria.

“Nous voulons construire une grande famille heureuse”, a déclaré Anastasiia, ajoutant que le couple envisageait l’adoption. “Je pense qu’après la guerre en Ukraine, ce sera très populaire car de nombreux enfants n’auront pas de maison ni de parents.”

