Un couple ukrainien dont le mariage a été saboté par l’invasion russe se marie au Royaume-Uni entouré de photos de famille | Nouvelles du Royaume-Uni

Deux amoureux d’enfance ukrainiens dont le mariage a été anéanti par la guerre ont enfin pu se marier en Grande-Bretagne.

Mariia Bilyk, 23 ans, et Vitalij Melynik, 27 ans, se sont mariés lundi à Hedsor House dans le Buckinghamshire, deux semaines seulement après avoir commencé à planifier la cérémonie.

Les amoureux de longue date ont demandé aux invités de faire un don pour soutenir le travail humanitaire de la Croix-Rouge en Ukraine et ont déjà collecté plus de 3 000 £ pour l’association caritative humanitaire.

Dernière guerre en Ukraine : “Aucune indication” d’attaque délibérée contre la Pologne

Mme Bilyk, une enseignante du primaire de Lviv, a fui l’Ukraine après l’entrée des troupes russes plus tôt cette année et a rejoint en mars son fiancé, M. Melynik, qui vivait à Londres depuis six ans.

M. Melynik et sa mère avaient l’intention de se rendre en Ukraine pour rencontrer les parents de Mme Bilyk afin de planifier le mariage en février, mais la Russie a envahi un jour avant leur vol.

Mme Bilyk s’est rendue en Pologne pour rencontrer son fiancé et ils ont passé plusieurs semaines ensemble avant de se rendre au Royaume-Uni en mars.

Elle a ensuite commencé à travailler comme femme de ménage au domicile de Hamish Shephard, le fondateur de l’application de planification de mariage Bridebook.

M. Shepherd a utilisé ses services pour s’assurer qu’ils se sont mariés en quelques semaines et l’équipe a contacté son réseau de fournisseurs, qui ont offert leurs services gratuitement.

“C’était une telle coïncidence”, a déclaré M. Melynik à l’agence de presse PA. “Hamish, le gars qui nous a aidés avec tout ça, a une femme de ménage et cette dame, je pense qu’elle était malade ou qu’elle avait pris des vacances, je ne m’en souviens plus.

“Alors il a appelé l’entreprise de ma tante où Mariia travaillait, c’est donc là qu’ils se sont rencontrés. Mariia nettoyait sa maison, et il s’est juste présenté à elle et elle a dit que nous avions un mariage annulé et que c’était vraiment triste, et Hamish a montré un si grand soutien.

“Nous avons dû faire beaucoup de shopping, ce que je déteste faire. Mais ça s’est avéré vraiment génial.”

Lire la suite:

Rishi Sunak dit que la Russie doit “sortir d’Ukraine et mettre fin à la guerre barbare”

Image:

Des photos d’amis et de proches incapables d’assister à la cérémonie ont été placées sur des chaises avec des tournesols



Les mères du couple ont pu assister à la cérémonie intime, mais leurs pères n’ont pas pu quitter l’Ukraine en raison de leur âge.

Ils ont marché dans une allée bordée de tournesols, la fleur nationale de l’Ukraine, et de photos passées d’amis et de membres de la famille ukrainiens. Leur menu comprenait des canapés ukrainiens.

“C’était vraiment très spécial et incroyable”, a déclaré M. Melynik.

“Tout le monde était si amical, tellement gentil et tellement soutenu. Tout le monde a fait un travail incroyable, ils ont rendu la salle fantastique avec beaucoup de fleurs.

“Tout ce que (M. Shephard) a fait pour nous, toutes ces idées et tout, c’était tout simplement génial. Quelque chose que vous ne verrez pas tous les jours, c’est sûr.”

M. Shephard a déclaré que c’était “le jour le plus incroyable” et a salué la réponse rapide des fournisseurs de mariage.