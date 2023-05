Un couple tué lors d’une fusillade dans un centre commercial du Texas avec son fils de 3 ans avait une « synergie parfaite »

DALLAS (AP) – Kyu Cho avait un esprit généreux et un rire de ventre joyeux qui ravissait ses amis. Sa femme, Cindy Cho, était plus calme, décrite par ceux qui la connaissaient comme douce et gentille. Ensemble, les parents de deux jeunes fils se complètent parfaitement, forts de leur foi et dévoués à la famille et aux amis.

« C’est ce que je n’arrête pas d’entendre dans ma tête quand je pense à eux : juste Kyu riant si fort et Cindy secouant la tête et riant avec elle », a déclaré leur amie, Phyllis Myung. « Chaque interaction que j’ai eue avec eux, nous riions toujours si fort. »

Cindy et Kyu ont grandi au Texas. Ils se sont rencontrés alors qu’ils poursuivaient leur carrière de jeunes adultes à Boston – elle en tant que dentiste, lui en tant qu’avocat. Voulant être près de leurs familles, ils ont décidé qu’il était temps de retourner au Texas lorsqu’ils ont fondé leur propre famille.

Le couple et leurs fils – William, 6 ans et James, 3 ans – n’étaient pas loin de leur domicile à Dallas lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur un centre commercial en plein air alors qu’ils faisaient leurs courses plus tôt ce mois-ci dans la banlieue d’Allen. Kyu, 37 ans, Cindy, 35 ans et James faisaient partie des huit personnes tuées ce samedi après-midi ensoleillé. Le seul survivant de la famille était William, qui a été blessé.

Les personnes tuées représentaient un échantillon multiculturel de la région de plus en plus diversifiée. Les autorités n’ont pas encore établi le mobile du tireur, qui a été tué par un policier, mais ont déclaré qu’il s’agissait d’un néonazi qui a laissé une trace de messages en ligne décrivant ses opinions suprémacistes blanches et misogynes.

La tragédie qui a frappé la famille Cho a tellement touché qu’une page GoFundMe a rapidement recueilli plus de 1,8 million de dollars avant d’être fermée. Avec William rentré de l’hôpital, les membres de la famille ont déclaré dans un communiqué qu’ils s’efforçaient de s’assurer qu’il « mene une vie heureuse et en bonne santé avec sa famille élargie qui l’aime beaucoup ».

Cindy et Kyu, qui se sont rencontrés dans leur église de Boston, « voulaient vraiment, vraiment avoir des enfants », a déclaré Myung.

« C’était une chose courante de voir l’un d’eux tenir l’un des enfants de notre église », a déclaré Myung, qui a adoré avec eux à Boston. « Ils étaient vraiment prêts à être parents. »

Thomas Huang, un autre ami de leur église, a déclaré que la phrase qui lui venait toujours à l’esprit lorsqu’il voyait Kyu et Cindy ensemble était « objectifs relationnels ».

« Même si Cindy était définitivement un peu plus introvertie et que Kyu était plus extraverti, ils avaient en quelque sorte cet équilibre où c’était comme cette synergie parfaite de cette énergie », a déclaré Huang.

Par exemple, a-t-il dit, Kyu était plus dansant que sa femme, mais lors de leur mariage, elle a travaillé pour amener les gens sur la piste de danse.

« Elle a vraiment fait un effort pour danser et attirer les gens parce qu’elle savait que Kyu aimait danser et voulait impliquer tout le monde et exciter tout le monde à ce sujet », a déclaré Huang.

Tous deux « avaient une force incroyable », a-t-il dit, et étaient comme des frères et sœurs plus âgés pour beaucoup.

« Partout où ils sont allés, à chaque étape de leur vie, ils ont juste eu un impact profond sur les gens », a déclaré Huang.

Kyu, qui a travaillé comme avocat spécialisé en droit de l’immigration chez Porter Legal Group, est né en Corée du Sud et a grandi à Dallas, selon le site Web du cabinet d’avocats, qui a déclaré qu’il avait « une profonde fierté, un respect et une appréciation pour le rêve américain ».

Il a obtenu son baccalauréat de l’Université du Massachusetts-Amherst en 2007, puis a obtenu son diplôme en 2010 de l’Ave Maria School of Law en Floride, selon le site Web.

Cindy, qui a grandi à College Station et à Houston, a obtenu son baccalauréat de l’Université du Texas en 2009, puis a obtenu son diplôme en 2013 du Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas à la San Antonio School of Dentistry.

Le doyen de l’école de médecine dentaire, le Dr Peter M. Loomer, a déclaré que Cindy – dont le nom était Cindy Kang avant son mariage, le nom qu’elle portait lorsqu’elle pratiquait la dentisterie – était « une étudiante gentille et attentionnée, faisant toujours de son mieux pour aider à améliorer la santé et la vie de ses patients.

Une publication Facebook de Thrive Dental and Orthodontics, où elle travaillait, a déclaré qu’elle était « l’âme la plus douce et la plus belle avec le cœur le plus gentil ».

En grandissant, Cindy adorait lire et avait l’esprit sérieux quand elle en avait besoin, a déclaré David Kim, dont la famille est allée à la même église coréenne que sa famille à College Station. Il a dit que les familles sont restées proches même lorsque la famille de Cindy a déménagé à Houston, où elles se retrouvaient toujours pour des sorties dans des endroits comme l’ancien parc d’attractions AstroWorld.

« Elle est juste une âme douce », a déclaré Kim.

Kyu était non seulement doué dans l’art du tae kwon do, mais pouvait également jouer de tout, de la musique classique à Coldplay au piano, ont déclaré ses amis. Son ami Young Min Kim a dit qu’il était quelqu’un qui pouvait parler à n’importe qui.

Adam Dame, le colocataire de Kyu pendant les quatre années à l’Université du Massachusetts-Amherst, a déclaré qu’il savait en une semaine ou deux après la réunion qu’il « jouerait à la loterie des colocataires ». Kyu, a-t-il dit, avait un « gros rire contagieux ».

« J’ai toujours voulu le faire rire parce que j’adorais l’entendre », a déclaré Dame. « Il t’a rempli de beaucoup de joie. »

Myung a déclaré que Kyu et Cindy travaillaient pour s’assurer que les gens se sentaient « inclus, pris en charge et vus ». Elle a dit que pendant qu’elle pleurait, elle se réconfortait avec l’espoir de revoir ses amis au paradis.

« Je pense que c’est la seule chose qui aide le chagrin, c’est de savoir qu’un jour nous rirons tous ensemble à nouveau », a déclaré Myung.

Jamie Stengle, Associated Press