Un couple tombe alors qu’un homme essaie de soulever sa femme sur la piste de danse

Les gens aiment montrer leurs mouvements de danse. Cependant, parfois pour tenter de le faire, ils finissent par avoir l’air drôle. Ces clips deviennent souvent viraux sur les réseaux sociaux. Une de ces vidéos virales sur Twitter montre un couple glissant et tombant, après qu’un homme ait tenté de soulever sa partenaire en dansant.

“N’essayez pas d’être un héros pendant la saison des mariages”, a tweeté un utilisateur partageant la vidéo.

Plus d’informations pic.twitter.com/uylazkvvk5 — Hasna Zaroori Hai (@HasnaZarooriHai) 2 novembre 2022

La vidéo commence avec deux couples, vraisemblablement lors d’une fête de mariage, dansant l’un à côté de l’autre sur la piste de danse. Cependant, l’homme de gauche essaie de soulever sa femme. Cela les amène tous les deux à tomber ensemble sur la piste de danse. Cependant, le couple de droite semble le moins gêné et continue de danser.

Publiée le 2 novembre, la séquence de 20 secondes est devenue virale avec plus de 3,67 lakh vues et plus de 8,5 mille likes.

Alors que la plupart des utilisateurs ont trouvé la vidéo amusante, quelques autres ont soutenu le geste romantique de l’homme.

Tellement triste… il n’essaie pas de faire un héros… mais il essaie de faire un super mari et je l’apprécie parce qu’il essaie de montrer au mieux son amour envers lui… super mari, 😊 – SOURIRE (@ SMILE15SEP) 2 novembre 2022

Un utilisateur a commenté: «Tellement triste… il n’essaie pas de faire un héros. Mais il essaie de faire un bon mari et je l’apprécie parce qu’il fait de son mieux pour lui montrer son amour. Super mari.

beta jab takat na ho to aukat se jayada nahi uthana chahiy😝😝😝😝 – Rehma Malik (@RehmaMalik14) 3 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit: “Fils, quand tu n’as pas autant de force, il n’est pas nécessaire d’essayer de dépasser tes limites.”

Avez-vous trouvé la vidéo drôle? Regarde et décide par toi-même!

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici