Un couple thaïlandais embrasse son chemin vers le livre des records Guinness pendant 58 heures

La Thaïlande est connue pour détenir des records bizarres. Célèbre ville balnéaire de Thaïlande, Pattaya est à l’avant-garde des concours liés à la Saint-Valentin. Un baiser de plus de 48 heures par un couple thaïlandais déterminé a établi un nouveau record du monde du baiser le plus long du monde, Guinness World Record.

En 2013, Ripley’s Believe It or Not!, Pattaya a organisé un événement pour la Saint-Valentin à Pattaya du 12 au 14 février, au cours duquel un couple Ekkachai Tiranarat et Laksana Tiranarat a battu le record du plus long baiser continu qui a duré 58 heures, 35 minutes et 58 secondes, tandis que beaucoup d’autres se sont évanouis ou ont abandonné. La compétition de baisers de plus de deux jours a battu les records précédents de plus de huit heures.

Le plus long baiser Le couple thaïlandais Ekkachai et Laksana Tiranarat s’est embrassé pendant 58 heures, 35 minutes et 58 secondes d’affilée et a reçu un bonus et deux bagues en diamant pic.twitter.com/h7rEA6MlbQ— Crochet (@Yemjon) 20 avril 2020

Les règles de la compétition ont gâché toute la romance entre les paires. Les règles stipulaient que tous les couples participants, y compris un couple marié âgé de 70 ans, devaient rester debout tout au long de la compétition et garder leurs lèvres pressées l’une contre l’autre pour éviter de rompre le baiser. De la nourriture et des boissons avec une paille à l’utilisation des toilettes ensemble, les couples ont continué à s’embrasser.

Le vice-président de Ripley’s Believe It or Not !, Sompron Naksuetrong, a déclaré à l’AFP : “Ils étaient très épuisés parce qu’ils n’ont pas dormi pendant deux jours et demi, ils ont dû rester debout tout le temps donc ils étaient très faibles”.

L’événement de baisers s’est terminé avec un couple gagnant de l’année précédente qui s’est effondré deux minutes avant le couple Tiranarat qui a ensuite remporté le titre. En plus d’être le détenteur du titre du baiser le plus long du monde, le couple a remporté un prix en espèces de 100 000 bahts (près de 3 300 dollars à l’époque) et deux bagues en diamant.

Selon certaines informations, le couple a également établi un record du monde du baiser le plus long en 2011, qui a duré 46 heures, 24 minutes et 9 secondes.

Auparavant aussi, la Thaïlande a organisé des événements bizarres comme la plus grande omelette du monde, la plus grande assiette de riz frit et une femme connue sous le nom de “Scorpion Queen” qui a passé plus de 30 jours dans une boîte pleine de 5 000 scorpions.

