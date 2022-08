Un couple texan transforme une maison abandonnée en Airbnb et trouve des objets de collection

Lorsque Maggie, 27 ans, et Matt McGaugh, 31 ans, ont acheté une maison à Caddo Lake, au Texas, ils n’avaient aucune idée qu’ils se retrouveraient avec deux maisons et environ 25 000 $ en “objets de collection précieux et superbes meubles” que les anciens propriétaires d’une des propriétés avait laissé derrière lui. Les McGaugh d’abord a acheté une maison de trois chambres et deux salles de bains pour 350 000 $ en avril, avec l’intention de la convertir en Airbnb. Ils ont alors appris que la propriété voisine était sur le marché. “La porte d’entrée de la maison fait face à notre Airbnb, et nous ne voulions pas que des étrangers emménagent, alors nous avons décidé de faire un tour”, raconte Maggie. CNBC Faites-le. La maison à deux lits et deux salles de bain, qui vient avec un hangar, était abandonnée depuis plus de 20 ans, a-t-elle entendu d’un voisin. Et il était vendu entièrement meublé, ce que Maggie, un influenceur bricoleur et bricoleursenti était un signe. Le couple a acheté la propriété pour un peu moins de 200 000 $ auprès de l’organisation à but non lucratif à laquelle l’ancien propriétaire en avait fait don.

“Je n’arrivais pas à croire que la maison était encore en si bon état. Le propriétaire d’origine a laissé l’électricité fonctionner. Tout était en parfait état”, a déclaré Maggie. “J’avais l’impression de remonter dans le temps et de me promener dans un musée.” Pendant qu’ils rénovent et décorent, Maggie partage des détails sur TikTok et donnant à ses abonnés un aperçu de certaines des découvertes aléatoires dans la maison. En juillet, elle a partagé un agrafe qui est devenu viral dans lequel elle et Matt ont trouvé un bateau et une tondeuse à gazon à l’intérieur du hangar. Certains des objets de valeur que le couple a trouvés dans la maison comprennent une peinture de 1 600 $ et une table à manger qui se vend au moins 10 000 $.

Il y avait deux canapés qu’ils prévoyaient de garder et un ensemble de lit pleine grandeur en bois de chêne Tiger massif, qui, selon Maggie, est évalué à plus de 15 000 $. “Nous essayons d’en garder le plus possible, afin que la maison soit toujours accueillante et belle pour nos invités”, a-t-elle déclaré. “Je suis très heureux de garder ces pièces parce que ce qui rend la maison si cool, c’est l’histoire qui se cache derrière.” Le couple a fait nettoyer la maison en profondeur et prévoit de terminer la rénovation d’ici cet automne. Les futurs clients auront la possibilité de séjourner dans la maison principale voisine ou de réserver les deux. La maison précédemment abandonnée sera louée à prix réduit.

Le couple a déclaré qu’il prévoyait de conserver une grande partie des meubles de la maison abandonnée. Maggie McGaugh