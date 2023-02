Un couple s’est noyé après avoir plongé dans la cascade d’un site de beauté populaire au Pays de Galles alors que des hommages étaient rendus à une paire “altruiste”

DES HOMMAGES ont été rendus à un couple marié qui s’est noyé après avoir plongé dans une chute d’eau dans un lieu de beauté populaire au Pays de Galles.

Rachael Patching, 33 ans, et sa femme Helen, 52 ans, ont été retrouvées mortes dans la rivière après avoir disparu lors de la promenade accidentée des quatre cascades dans le parc national de Brecon Beacons au Pays de Galles.

Rachael Patching, 33 ans, et sa femme Helen, 52 ans, ont été retrouvées mortes dans une rivière 1 crédit

Ils avaient disparu sur un sentier de cascade à Brecon Beacons, au Pays de Galles 1 crédit

Le couple – qui s’était marié il y a sept ans – avait fait le voyage de 200 milles depuis Sevenoaks, Kent, pour une pause du Nouvel An.

L’enquête a appris que la cause provisoire du décès de deux femmes se noyait après être tombée dans l’eau glacée en contrebas.

L’alarme a été déclenchée juste avant midi le 4 janvier après qu’un corps a été vu dans l’eau à Ystradfellte.

Le corps d’Helen a été retrouvé le lendemain tandis que celui de Rachael a été retrouvé à environ cinq miles en aval quatre jours plus tard.

Les services d’incendie, de secours en montagne et les services nationaux d’appui aérien ont été impliqués dans une recherche qui a duré cinq jours.

Au tribunal des coroners de Pontypridd, l’huissière Catherine Burnell a déclaré qu’un membre du public “avait repéré un corps au camping Spring Lakes entre Glynneath et Resolven”.

La coroner du centre du sud du Pays de Galles, Patricia Morgan, a adressé ses “sincères condoléances” aux amis et aux familles des deux femmes “en ce moment tragique”.

Familles et amis avaient rendu un hommage émouvant au couple marié “altruiste”.

Leur famille a déclaré que Rachael et Helen resteraient dans les mémoires pour “leurs rires sans fin” et étaient “un crédit pour eux-mêmes et pour la société”.

Un hommage familial a déclaré: «Nous sommes dévastés d’avoir subi une perte aussi incommensurable après l’annonce du décès de Rachael et Helen à seulement 33 et 52 ans.

“Ils formaient un couple si dévoué, désintéressé et aimant qui a eu un impact extrêmement positif sur tous ceux qu’ils ont rencontrés.

“Leur amour pour les animaux et leur dévouement à s’occuper d’eux avec tant d’amour au fil des ans en ont fait un mérite vraiment admirable pour eux-mêmes et pour la société.

“Leur rire sans fin restera à jamais gravé dans la mémoire de tous ceux qui ont eu l’honneur de les connaître.

“Il n’y a pas de mots qui puissent exprimer suffisamment à quel point ils étaient tous les deux considérés par les membres de la famille, les amis et les collègues.”

L’enquête a été ajournée à une date ultérieure.