Un couple se marie sur un pont reliant le Tamil Nadu et le Kerala au milieu des restrictions de Covid-19

La rivière Chinnar sépare le Kerala et le Tamil Nadu, mais un pont sur la rivière est devenu un point chaud pour les mariages au milieu de la pandémie de Covid-19, avec onze mariages organisés sur place lors du dernier verrouillage. Tous les mariages avaient une chose en commun – l’une des parties était du Kerala tandis que l’autre était du Tamil Nadu. Avec plusieurs restrictions en place concernant le rassemblement de personnes ainsi que les voyages entre États, le pont reliant les deux États est devenu populaire pour la tenue de mariages inter-États au milieu des restrictions de Covid-19.

La « saison des mariages » a recommencé et le premier mariage sur le pont a eu lieu lundi avec Unnikrishnan, originaire de Marayoor Idukki au Kerala, épousant Thangamayil, originaire de Batlagundu à Dindigul Tamil Nadu. Soit dit en passant, c’était le vingt-septième anniversaire d’Unnikrishnan. Mais si les dernières restrictions de quarantaine ont obligé les couples à se marier avec la mariée, cette année, il faut du temps et de l’argent pour passer les tests Covid-19.

Le Kerala a mandaté un certificat Covid négatif pour tous ceux qui entrent au Kerala. Mais pour beaucoup, les tests se sont avérés trop coûteux et trop longs.

Selon des sources, les membres de la famille de la mariée ont été invités à payer 2 600 Rs par personne pour un test à Udumalpettai. Le parti de 10 membres du Tamil Nadu devrait cracher 26 000 roupies pour obtenir des certificats pour l’ensemble du groupe. Si l’équipe du marié voulait faire le test dans des laboratoires privés du Kerala, pour se rendre au Tamil Nadu, cela prendrait plus de temps. Unnikrishnan a donc décidé de se marier sur le pont.

C’était un simple mariage sans prêtre. Les fonctionnaires du département de la police, de la santé, des forêts et des accises des deux États ont supervisé cette fonction. Pour commencer le rituel, la mariée a présenté son certificat de covid négatif et a marché sur le pont. Puis le marié l’a suivie après avoir présenté son certificat. Le couple a été rejoint par certains de leurs proches. Tandis que le marié a noué le nœud avec la mariée, les familles de la mariée et du marié ont regardé et béni l’occasion propice de chaque côté du pont.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici