Un couple se marie à la ferme des kangourous de Kelowna

L’amoureuse des animaux Linda Haley voulait quelque chose d’unique pour son mariage imminent avec son fiancé Brennan Reid.

Lorsque les habitants de Tucson, en Arizona, qui vivent dans le désert avec deux chiens Labrador noirs et un « Chi-weenie » (Chihuahua), ont décidé de combiner les noces avec une visite à la famille à Kelowna pendant leurs vacances d’été, Reid a commencé à chercher pour un emplacement unique.

Il l’a trouvé dans la Kangaroo Creek Farm, l’attraction populaire sur Old Vernon Road près de l’aéroport de Kelowna.

« Quand j’ai trouvé la ferme de kangourous, je lui ai demandé si elle était sûre de s’y marier », s’amuse Reid, un ouvrier d’entrepôt d’Amazon. « Elle n’aurait pas pu être plus heureuse. »

Haley, spécialiste des permis de construire pour la ville de Tucson, a ajouté : « Je voulais l’endroit le plus unique possible. Quand il m’a demandé si j’étais sûr (de me marier dans un élevage de kangourous), j’ai répondu : « Ce sont des animaux ». Comment ne suis-je pas sûr ? »

Le couple s’est marié le mercredi matin 9 août, avant l’ouverture officielle de la ferme pour la journée, devant trois membres de la famille comme témoins (dont les sœurs de la mère décédée de Reid) et devant l’étang de carpes koï de la ferme. Un officiant de Vernon a épousé le couple – une première pour lui à la ferme des animaux.

Ensuite, ils se sont promenés dans la ferme et ont posé pour de nombreuses photos avec les marsupiaux.

C’est le premier mariage pour les deux et leur donnera toute une histoire à raconter à leur retour à la maison.

« Linda a FONSO – Peur de ne pas se montrer, donc nous pouvons dire que nous sommes allés au Canada, que nous nous sommes mariés et que nous avons également eu des kangourous au mariage », a déclaré Reid.

Le couple est ensemble depuis six ans, se rencontrant lors d’une fête de départ.

« C’est assez spécial », a déclaré Haley. « S’il n’y avait pas eu la fête des amis, nous ne nous serions probablement jamais rencontrés. »

Haley et Reid étaient à destination de l’île de Vancouver depuis Kelowna pour la prochaine partie de leur visite familiale / lune de miel conjointe.

Mais ils ont laissé les kangourous derrière eux.

« Si c’était une option, nous essaierions de passer clandestinement les douanes, mais je ne sais pas comment cela se passerait », gloussa Reid. « Nous n’avons pas travaillé sur les détails. »

On pense qu’il s’agit du premier mariage dans les 13 ans d’histoire de la ferme de kangourous.

