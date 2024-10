Paul McCartney a aidé un couple à se fiancer sur scène lors d’une balance avant sa tournée « Got Back » à Santiago, au Chili, vendredi 11 octobre.

L’icône de la musique a remarqué le couple chilien Yamil Alamo et Leonora Pereira, habillés comme des versions des années 1970 de lui-même et de sa défunte épouse Linda McCartney, tenant une pancarte indiquant : « Paul : donnez-nous une poignée de main et nous nous marierons. »

Lors de la balance à l’Estadio Monumental de Santiago, la star des Beatles a invité le couple sur scène. Alamo s’est agenouillé et a proposé à sa petite amie de six ans devant McCartney.

Le couple, originaire de La Serena, à 400 km de Santiago, avait déjà voyagé à l’étranger pour assister aux concerts de Paul McCartney et se considère comme de grands fans. Ils prévoient d’échanger leurs vœux sur l’air du classique de McCartney de 1970, « Peut-être que je suis émerveillé ».

« C’était un moment très spécial pour nous car depuis de nombreuses années nous essayions de le rencontrer et aujourd’hui c’est le grand jour ! Je n’ai pas de mots pour décrire cette expérience », a déclaré Alamo.

McCartney est actuellement en tournée « Got Back », qui devrait se poursuivre à travers l’Amérique du Sud, le Royaume-Uni et l’Europe au cours des prochaines semaines. Il a interprété le morceau des Beatles « Now And Then » en live pour la première fois lors de son arrêt en Uruguay au début du mois.

Arrivé en novembre 2023, « Now And Then » est sorti comme la chanson « finale » partagée par le quatuor de Liverpool. Il a été réalisé avec l’aide de la technologie de l’IA et le dernier morceau inclut tous les membres : McCartney, Ringo Starr et feu George Harrison et John Lennon.

L’ancienne star des Beatles devrait arriver chez elle sur les côtes britanniques en décembre, avec deux concerts à Manchester et deux à Londres. Vous pouvez acheter tous les billets restants ici.

Les dates de la tournée 2024 de Paul McCartney au Royaume-Uni et en Europe sont :

DÉCEMBRE

04 – Arène de La Défense, Paris, France

05 – Arène de La Défense, Paris, France

09 – Centre Wizink, Madrid, Espagne

⁠10 – Centre Wizink, Madrid, Espagne

14 – Co-op Live, Manchester, Royaume-Uni

15 – Co-op Live, Manchester, Royaume-Uni

⁠18 – The O2, Londres, Royaume-Uni

19 – L’O2, Londres, Royaume-Uni

Par ailleurs, un nouveau documentaire intitulé 1964 arrive cette année sur Apple TV+ pour célébrer le 60e anniversaire de la conquête des États-Unis par le groupe.