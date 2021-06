Un couple sans vergogne surpris en train d’avoir des relations sexuelles dans un parc près de familles horrifiées alors qu’un témoin choqué affirme qu’ils ne pouvaient pas attendre

Un couple sans vergogne a apparemment été surpris en train d’avoir des relations sexuelles dans un parc devant des enfants – alors que des promeneurs de chiens chics ont déclaré qu’ils « avaient hâte de s’y mettre ».

Un spectacle choquant montre le moment où le couple a été surpris en train de se défouler à Eel Brook Common dans l’ouest de Londres hier.

Un couple sans vergogne a été surpris en train d’avoir des relations sexuelles dans un parc de l’ouest de Londres devant des enfants Crédit : Le Soleil

Le couple a été vu semblant se défouler le jour le plus chaud de l’année à Eel Brook Common, dans l’ouest de Londres, hier Crédit : Le Soleil

Selon un témoin, le couple – qui aurait la vingtaine – aurait roulé le jour le plus chaud de l’année pendant près de 40 minutes.

Après avoir parcouru le parc à vélo, le couple a été aperçu en train de s’ébattre au soleil comme avec presque tous leurs vêtements alors que les températures à Londres atteignaient 28,6 ° C.

L’homme, l’homme et la femme ont été vus se rapprocher et se sentir personnellement alors qu’elle enroulait ses jambes autour de lui.

On le voit à genoux alors qu’ils s’embrassent passionnément après avoir planté leurs vélos sur l’herbe.

Connaissez-vous le couple ? Contactez le 0207 782 6245 ou envoyez un e-mail à exclusive@the-sun.co.uk

Un promeneur de chiens de 39 ans qui a repéré le couple torride a déclaré: «Nous promenions simplement les chiens, puis tous les enfants couraient autour de l’aire de jeux.

« Ce couple faisait du vélo dans l’herbe à une vitesse rapide, et quelques minutes plus tard, nous avons continué à marcher et avons regardé en arrière et les avons vus.

«Ils y allaient marteau et pince devant les enfants, pas un souci au monde qui regardait.

«C’était choquant compte tenu du nombre d’enfants qui étaient autour.

La paire a été vue en train de descendre de leur vélo avant de réaliser une performance classée X en plein jour Crédit : Le Soleil

Le couple effronté a été filmé dans un corps à corps passionné en plein air le jour le plus chaud de l’année Crédit : Le Soleil

«Il y avait beaucoup de monde autour, mais personne n’a même été dérangé par cela. Je pense que personne n’y prêtait attention, mais nous ne pouvions tout simplement pas croire ce qui se passait.

« Nous ne les avons jamais vus auparavant.

« Tout le monde était simplement allongé et profitait du soleil et du temps chaud. »

Dans la vidéo, on voit l’homme allongé sur la femme avant de jeter un regard timide autour de lui pour vérifier si quelqu’un regarde.

La femme – vêtue d’un haut de bikini – a ensuite été aperçue assise sur l’homme effronté, alors que des enfants jouaient dans un parc à quelques mètres de là.

Les sous-marins allongés à proximité ignoraient parfaitement le spectacle classé X exposé en plein jour.

Le témoin a déclaré : « Nous nous promenions pendant un petit moment, et lorsque nous sommes arrivés à la fin de notre promenade, ils y allaient toujours, cela devait donc durer au moins 30 à 40 minutes.

«Ils sont venus directement sur la route sur l’herbe en courant sur leurs vélos, c’était comme s’ils mouraient d’envie de le monter, cela ressemblait à un moment de passion, ils ne pouvaient plus attendre à en juger par leur apparence.

«Je ne sais pas s’ils étaient à un premier rendez-vous, mais il semblait que ça se passait bien s’ils l’étaient.

‘PAS CE QUE VOUS ATTENDEZ’

« Ils n’avaient pas l’air d’être des p*****, cela n’avait pas l’air lié à l’alcool, ils semblaient juste ne pas pouvoir attendre une seconde de plus. »

Ils ont ajouté : « Nous ne pouvions tout simplement pas croire ce que nous voyions et nous ne savions même pas quoi leur dire.

« Nous nous sommes promenés plusieurs fois dans le parc avec les chiens et quand nous sommes revenus, ils y allaient toujours.

« Ce n’est pas ce à quoi vous vous attendez dans un parc. »

La police du Met a déclaré qu’elle n’avait aucune trace de l’incident qui lui avait été signalé.

En avril dernier, un couple fringant a stupéfié les spectateurs en se défoulant en plein jour depuis les portes du palais de Buckingham.

Des images prises par un cycliste montrent la femme à cheval sur l’homme alors que les familles et les joggeurs regardaient horrifiés à St James’s Park.

Et en avril de cette année, un homme et une femme qui se sont éclatés dans un parc devant des enfants ont admis « nous nous sommes foutus » lorsqu’ils ont été confrontés à une maman furieuse.

Des images ont montré le moment où la paire a été prise au Edinburgh Playing Fields à Aylesbury, Bucks.