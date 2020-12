Lors d’un incident étrange, un couple sans enfants dans un village du district de Shahjahanpur, a organisé la cérémonie «mondaine» d’un veau qu’ils auraient adopté comme leur fils.

Le couple, Vijaypal et Rajeshwari Devi, n’a pas eu d’enfant même après 15 ans de mariage.

« J’ai toujours traité Laltu comme mon fils. Le veau nous est attaché depuis sa naissance. L’amour de Laltu pour nous est vrai et inconditionnel », a déclaré Vijaypal.

Il a dit que la mère de Laltu (vache) avait été élevée par son père et qu’il était très attaché à la vache.

« Après la mort de la vache, le veau est devenu orphelin, alors nous avons décidé de l’adopter comme notre fils. Si une vache peut être vénérée comme une mère, pourquoi un veau ne peut-il pas être aimé comme un fils? » Il a demandé.

Les villageois locaux, cependant, étaient à la fois enthousiasmés et amusés lorsqu’ils ont reçu l’invitation pour ce «mondan» unique.

« Beaucoup de gens étaient présents. Nous étions tous excités et heureux pour le couple et le veau. C’est une bonne tradition et nous espérons que d’autres la suivront également car cela renforcera le lien entre l’homme et l’animal », a déclaré Ram Bihari qui a assisté à la le banquet.

Parmi les «cadeaux» que Laltu Baba a reçus après la cérémonie, il y a des couvertures, des bols d’alimentation et de l’argent.

Le couple a invité plus de 500 invités au « mundan » symbolique (le rituel de rasage de la tête) pour le veau, nommé « Laltu baba » mercredi.

Le couple a emmené Laltu baba à Laltu Ghat, sur les rives de la rivière Gomti, et a effectué la cérémonie.

Le prêtre a également donné des bénédictions au veau et à ses «parents».

Une fête a ensuite eu lieu où des gens de tout le village sont arrivés avec des cadeaux.

Cependant, il n’est pas rare que les gens fassent un effort supplémentaire pour leurs animaux. Un fermier en Suisse tenait tellement à sa vache qu’il a décidé de la faire transporter par avion alors qu’elle marchait avec une boiterie. Il a fait transporter la vache par hélicoptère depuis une montagne des Alpes suisses afin que l’animal ne subisse plus de blessures.