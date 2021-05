Un couple russe se dispute à un nouveau creux et subit une chute de 25 pieds du balcon

Une bagarre entre couples peut parfois devenir vraiment étrange, méchante et vicieuse. Lors d’un incident récent, la dispute d’un couple en Russie s’est transformée en un moment terrifiant après que leur rangée ait choqué les spectateurs lorsqu’ils ont plongé de 25 pieds sur le trottoir depuis les balustrades de leur balcon. Le couple se disputait sur leur balcon du deuxième étage et en quelques instants, ils se sont écrasés contre les balustrades et sont tombés sur le trottoir sous leur maison à Petersburg, en Russie. Ils ont tous les deux eu des membres cassés.

Un passant a enregistré l’incident en montrant comment des disputes passionnées peuvent parfois conduire à des résultats désastreux. Dans le clip de sept secondes, le couple – Olga Volkova et Yevgeny Karlagin (tous deux 35 ans) – semble avoir une dispute. En quelques instants, ils sont projetés à travers les grilles avant de tomber sur le béton en contrebas. Dans la vidéo, il semble que les balustrades du balcon n’aient pas pu se maintenir après que le couple s’est appuyé sur elles et est finalement tombé sur le trottoir. Heureusement, le couple a survécu.

Regardez la vidéo ici :

Ils auraient tous deux été transportés d’urgence vers un hôpital voisin avec des blessures graves, bien qu’ils n’aient subi aucune blessure mettant leur vie en danger. Selon un témoin oculaire, le couple partage un jeune fils et l’incident a eu lieu samedi vers 10 heures.

Le témoin oculaire Denis marchait avec son collègue tout en filmant la vue historique de la rue lorsqu’il a remarqué la rangée et a commencé à tourner. Il a déclaré que lorsque le couple est tombé sur le trottoir, une personne ayant une expérience médicale était à proximité et a vérifié leur pouls, les informant qu’ils avaient tous les deux survécu. Plus tard, une ambulance a été appelée et ils ont été hospitalisés.

Maintenant, les autorités de Saint-Pétersbourg se penchent sur cette affaire. Le parquet de Saint-Pétersbourg vérifie si le balcon était mal aménagé ou en mauvais état, ce qui a conduit à l’incident.

