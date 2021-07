Un couple russe passe 10 jours accroché aux arbres avec un ours sur la piste

Un couple a vécu une expérience pénible après avoir été forcé de passer 10 jours sans nourriture tout en continuant à s’accrocher aux arbres pour ne pas devenir la proie d’un ours. Anton et Nina Bogdanov s’étaient rendus en voiture aux sources chaudes de Banniye, dans l’est de la Russie. Malheureusement, leur Mitsubishi Pajero s’est coincé dans une flaque profonde dans la région du Kamchatka. Le couple a passé une nuit dans leur SUV avant de se diriger vers une base touristique aux sources pour obtenir de l’aide. Ils n’avaient pas d’autre choix que de quitter leur place car il n’y avait pas de signal mobile.

Anton et Nina étaient tous deux conscients de la menace des ours et ils ont donc écrit « À gauche pour la base. Deux personnes » sur le pare-brise de leur SUV. Alors qu’ils se rendaient au camp de base, le couple a été suivi par un ours. Au départ, ils n’étaient même pas conscients du fait qu’il y avait un ours derrière eux car il était très silencieux. Après avoir vu le prédateur, le couple a essayé de l’effrayer.

L’ours recula d’abord en leur donnant l’impression qu’ils avaient réussi à lui faire peur. Cependant, ce n’était pas le cas car il courait derrière eux. Les deux d’entre eux ont couru 200 mètres sur une pente vers une rivière pour sauver leur vie.

Nina a révélé qu’il y a eu un moment où son mari a failli être attaqué par l’ours. À ce moment-là, elle a jeté sa bouteille d’eau sur l’animal pour le distraire et pendant cette durée, son mari a grimpé à un arbre. La femme a affirmé que l’ours les avait gardés tous les deux pendant deux jours et qu’ils n’avaient donc pas d’autre choix que de se relayer pendant qu’ils dormaient.

Finalement, après deux jours où l’ours semblait avoir reculé, le duo a sauté dans la rivière. Comme l’ours était toujours derrière eux, ils n’avaient pas d’autre choix que de grimper sur un autre arbre pour sauver leur vie.

D’une manière ou d’une autre, ils ont réussi à se déplacer sur de courtes distances en direction de leur voiture. Lorsqu’ils ont finalement atteint leur SUV, ils ont vu des véhicules venir vers eux pour obtenir de l’aide. Un sauveteur nommé Artur les avait trouvés lorsqu’ils atteignirent leur voiture. Le couple a déclaré qu’ils ne pourraient jamais oublier les 10 jours qu’ils ont passés à tenter de sauver leur vie.

