Un couple riche “a fait passer un jeune homme du Nigéria au Royaume-Uni pour récolter le rein de sa fille malade en échange de 7 000 £”

Un couple RICH a trafiqué un homme au Royaume-Uni pour récolter son rein pour leur fille malade en échange d’un maximum de 7 000 £, a déclaré un tribunal.

Sonia Ekweremadu, 25 ans, Ike Ekweremadu, 60 ans, et Beatrice Nwanneka Ekweremadu, 55 ans, auraient trafiqué le jeune homme de 21 ans depuis Lagos au Nigeria.

Ike Ekweremadu et sa femme sont accusés d’avoir comploté pour prélever les organes d’un homme pour sa fille Sonia Crédit : Nouvelles centrales

Ils sont accusés de vouloir prélever ses organes pour Sonia, qui souffre d’insuffisance rénale et nécessite une dialyse.

On a dit à Old Bailey que le couple était “des personnages importants” dans la société nigériane et avait un “degré significatif de richesse”.

Ike Ekweremadu était un sénateur senior au Parlement nigérian, a-t-on dit.

Mais le procureur Hugh Davies KC a déclaré: “Il y a cependant certaines choses que l’argent et le statut ne peuvent garantir dans aucune famille et elles incluent une bonne santé.”

Les jurés ont appris que l’état des reins de Sonia “se détériorait” et qu’elle avait besoin d’une greffe pour la guérir.

Le trio aurait élaboré un plan pour amener un pauvre commerçant de rue du Nigeria au Royaume-Uni pour prélever son organe.

Ils ont trouvé un donateur qui gagnait quelques livres par jour en vendant des pièces de téléphone à partir d’un chariot sur les marchés publics, a-t-on dit.

Les jurés ont appris que la famille l’avait ensuite transporté à Londres en février 2022 avec un accord pour payer jusqu’à 7 000 £ et la promesse d’une vie meilleure.

Une fois ici, l’homme a été entraîné à donner de fausses réponses aux médecins du Royal Free Hospital, notamment en affirmant que Sonia était sa cousine.

Mais le tribunal a été informé qu’il avait une “compréhension limitée” de la raison pour laquelle il se rendait à l’hôpital et qu’il était “soulagé” lorsqu’on lui a dit que la procédure ne se poursuivrait pas.

Les Ekweremadus nient avoir conspiré pour organiser ou faciliter le voyage du jeune homme en vue de son exploitation entre le 1er août 2021 et le 5 mai 2022.

Leur prétendu “intermédiaire” médical, le Dr Obinna Obeta, nie la même accusation.

Le procès se poursuit.

Sonia souffrirait d’insuffisance rénale Crédit : Nouvelles centrales