Un couple retombe amoureux l’un de l’autre après avoir divorcé, se remarie

Qu’est-ce qu’une histoire d’amour sans conflit ? Après avoir refusé de parler à leurs ex-partenaires pendant des années, un couple australien a fini par se remarier. Ce qui rend leur histoire plus intéressante, c’est qu’un e-mail a ravivé les étincelles tamisées entre eux. Daniell Curtis et Tim Curtis se sont rencontrés en janvier 2002 via une plateforme de rencontres en ligne, selon un rapport de News Corp Australia. Après une série de dîners et de conversations, c’est Tim qui a posé la grande question en avril 2003. Leur romance de conte de fées était terminée lorsque exactement deux ans après leur premier rendez-vous, le couple s’est marié.

Au moment de leur mariage, Danielle était une mère célibataire avec deux enfants et 18 mois après leur mariage, Tim a officiellement adopté ses enfants. Ce fut un bonheur pour toujours pour Danielle et Tim alors qu’ils accueillaient trois autres enfants et dirigeaient une entreprise prospère jusqu’à ce qu’ils soient frappés par des ennuis au paradis. Le couple a été touché par la crise financière mondiale qui a eu lieu en 2012 et a été contraint de déménager lorsque Tim a obtenu un nouvel emploi en tant qu’architecte naval.

Le mari travaillait de longues heures, ce qui entraînait un cycle de communication faible et le couple se montra bientôt du ressentiment l’un envers l’autre. C’était en 2015 lorsque Tim a officiellement envoyé les papiers du divorce et que la romance de conte de fées a pris fin. Selon Danielle, l’amour était toujours là entre les deux, mais c’est la rage sous-jacente et le jeu de blâme qui ont catapulté leur séparation. Au cours des années suivantes, les deux ont refusé de se parler pendant que leurs enfants allaient et venaient, ils ont essayé de sortir avec de nouvelles personnes, mais rien n’a jamais fonctionné.

C’était en 2017 lorsque le conseiller de Danielle lui a fait comprendre qu’elle devait pardonner à Tom et à elle-même leur relation brisée si jamais elle voulait trouver la paix. Par conséquent, elle a écrit un e-mail à Tom l’appréciant pour la coparentalité des enfants. Elle a déclaré: “J’ai assumé la responsabilité de ma part dans la rupture du mariage et lui ai dit que je soutenais la façon dont il avait coparenté les enfants.” Et le résultat a été qu’elle a reçu une réponse étonnante de l’autre côté près de six mois plus tard. « Pourquoi ne pas se rencontrer et en parler en personne ? » il a écrit. Tout comme qu’un rendez-vous en amenait un autre, au départ, les rencontres étaient secrètes entre le couple pour ne pas faire rêver leurs enfants en vain. La romance s’est ravivée et ils ont finalement décidé de laisser tomber tout le ressentiment et se sont remariés.

“Bien que notre histoire d’amour ne soit pas conventionnelle, je pense que nous avons appris à nos enfants Gavin, maintenant 24 ans, Shawdai, 23 ans, Jaren, 17 ans, Brinlee, 13 ans et Keiran, 11 ans, que les relations ne sont pas toujours faciles, mais les bonnes valent la peine de se battre », a déclaré Danielle Curtis.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici