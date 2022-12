Un couple réserve tout l’avion pour voyager avec des proches à l’occasion d’un mariage, Internet réagit

De la nourriture aux lieux et aux vêtements, un mariage indien est toujours une grande affaire. Les fonctions de mariage sont toujours planifiées longtemps à l’avance et cela devient rapidement un événement très attendu pour toutes les personnes impliquées. Cependant, ce couple est passé au niveau supérieur après avoir réservé un vol entier pour voler avec sa famille et ses proches. S’adressant à Instagram, l’utilisateur Shreya Shaah a partagé une vidéo de tout l’avion rempli de parents assis sur leurs sièges respectifs. « Allons rouler. Devinez où nous allons pour le mariage?” lire la légende de la vidéo.

La vidéo commence par l’utilisateur disant qu’elle a réservé un vol entier pour le mariage de sa sœur. Au fur et à mesure que la vidéo avance, elle montre sa famille et ses proches en train de saluer. Vers la fin de la vidéo, elle montre le couple qui est sur le point de se marier. Selon les histoires partagées par l’utilisateur, le mariage a lieu à Jaisalmer, au Rajasthan. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 930 000 vues. « Mes proches ne méritent pas ce genre de traitement », a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « Le gareeb me : dekho ji, jo maza train me jane me hai wo flight me jaane me Kahan ! Mai aap sabki bus ki ticket livre kar deti hu.”

Pendant ce temps, dans une autre histoire de mariage, une vidéo devenue virale montrait une mariée américaine dans un lehenga. Ce n’est pas ça mais c’est la réaction des gens autour d’elle qui la rend très spéciale. “Quel beau moment, Hannah Rogers. Votre famille et vous êtes Love “, lisez la légende. Dans la vidéo, on peut voir que la mariée entre d’une pièce et que ses amis et sa famille l’attendent à l’extérieur. Alors qu’elle sort dans un lehenga rouge, ils applaudissent et puis entourez-vous dans une étreinte de groupe. Le sourire sur le visage de tout le monde est tout simplement inestimable et si réconfortant à voir.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler plus de 400 000 likes. “Tellement si belle que tu regardes dans une tenue de mariage traditionnelle indienne. Eh bien, vous avez tous l’air si bien… ATI Sunder… comme une déesse », a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit:« Les réactions de papa étaient comme voir sa petite princesse devenir un bébé d’un an marchant vers lui pour la première fois et prêt à l’attraper avant qu’elle ne tombe.”

