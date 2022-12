Un couple récolte “plus qu’assez” grâce au financement participatif après qu’un homme ait été accidentellement emprisonné pour avoir frappé des cambrioleurs

L’homme qui a poursuivi deux cambrioleurs a regretté cette décision qui a fini par ruiner sa vie en le condamnant à la prison. Cependant, après que son histoire soit devenue virale, de nombreuses personnes ont soutenu sa famille avec une page GoFundMe qui a maintenant recueilli plus de 170 000 £ (environ Rs. 1,69 crore). Selon un rapport de LadBible, l’homme identifié comme étant Adam White, un résident d’Egginton au Royaume-Uni, a été condamné à 22 mois de prison au mois de février. Adam White aurait poursuivi les deux cambrioleurs qui ont fait irruption dans sa maison.

Les voleurs seraient Taylor Benford et Ryan Paul, tous deux âgés de 25 ans, se sont enfuis sur une moto volée. Cela n’a pas empêché White de bien se battre, qui les a suivis dans son propre véhicule. Malheureusement, White a mal jugé et a perdu le contrôle de sa voiture et a fini par percuter les voleurs, provoquant un grave accident. Le tribunal de la Couronne de Luton a condamné White à une longue peine, qui a été libéré en septembre mais a maintenant besoin d’un bracelet à la cheville.

Ce qui a rendu beaucoup de gens furieux, c’est que les cambrioleurs qui ont déjà été reconnus coupables de conduite imprudente, de vol, de vol à l’étalage et même de trafic de drogue n’ont pas été condamnés à une peine de prison, mais ont été condamnés à effectuer 200 heures de travaux d’intérêt général. White, qui n’avait aucun antécédent, était le seul à avoir été emprisonné dans l’affaire. L’histoire a été diffusée sur 24 heures en garde à vue, ce qui a provoqué l’indignation des civils qui ont lancé un GoFundMe au nom de l’homme. Le tweet disait: «Il a été mis à l’écart pendant 22 mois pour les avoir fait tomber de leur vélo volé, et ils n’ont eu aucune peine de prison. Il a dépensé 50 000 £ de ses économies. Rendons-lui ça ! J’ai été en contact avec la femme d’Adam, Lindsay, qui transférera les fonds directement de la collecte de fonds. Merci pour tout le soutien jusqu’à présent.

Maintenant que la collecte de fonds a collecté plus de 170 000 £, ils ont maintenant décidé de fermer leur page GoFundMe. Dans une déclaration partagée sur Twitter, le couple a déclaré: “Nous espérons que tout le monde passera un Noël et un Nouvel An incroyables. Merci à tous, du fond du cœur. »

Nous espérons que tout le monde passera un Noël et un Nouvel An incroyables. Merci à tous, du fond du cœur. Nous avons maintenant demandé le go-fund me pour fermer et Lindsay a fait un message ci-dessous ❤️🎄❤️ pic.twitter.com/xkD1WErlau— Adam White (@WhitePropertyS1) 6 décembre 2022

Le couple a révélé que les dons faits par les gens ont presque couvert leurs pertes.

Plus tôt dans The Mirror, White a révélé qu’il avait perdu son emploi et que sa femme, qui était enceinte à ce moment-là, avait décidé d’avorter leur enfant à naître car elle ne pouvait pas faire face au stress. “Je regretterai ce que j’ai fait pour le reste de ma vie. Ce fut un moment de folie. Dieu merci, personne n’est mort. J’ai payé le prix fort”, a-t-il déclaré.

