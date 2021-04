Un couple affirme que leur maison neuve de 200 000 £ a été laissée avec des «trous de la taille d’une balle de golf» dans les murs et de la moisissure si mauvais que les fenêtres ont besoin d’être reconstruites.

Sam Rae et Natalie Jenner ont été horrifiés après avoir visité leur maison Persimmon nouvellement construite à Livingston, West Lothian en mars de l’année dernière pour trouver des dizaines de chicots.

Ils essaient toujours de réparer le «désordre» dans lequel la maison a été laissée par les constructeurs depuis son emménagement il y a plus d’un an.

Les acheteurs pour la première fois affirment que la propriété a eu tellement de moisissure autour d’une fenêtre qu’ils ont maintenant besoin de faire reconstruire une partie d’un mur extérieur.

Le couple affirme également qu’il y avait des trous dans les murs de chaque pièce – certains étant de la taille d’une balle de golf.

Sam, 29 ans, a déclaré que lorsqu’ils ont inspecté leur toute nouvelle maison, des radiateurs pendaient aux murs.

Et leur douche nouvellement installée avait encore besoin d’être finie et avait des bords « tranchants comme des rasoirs ».

Le couple a déclaré n’avoir connu que des problèmes et du «stress» depuis l’achat de la maison et qu’ils étaient initialement censés emménager dans leur maison en septembre 2019.

La date d’emménagement a été initialement reportée à décembre 2019 et, en raison des réparations en cours, ils n’ont reçu leurs clés qu’en mars de l’année dernière.

Depuis lors, Sam et Natalie, 25 ans, ont toujours des problèmes avec la maison neuve.

Le chef de projet Sam a déclaré: «C’était un gâchis.

«Il y avait des trous dans les murs, des fissures dans le plafond et les appuis.

«Les panneaux étaient grossièrement peints, des marques sur les murs, le cadre de la douche n’était pas fini et avait des bords tranchants comme des rasoirs, la brique dans l’allée et le jardin arrière était horrible.

«Ce sera corrigé, mais nous pouvons nous attendre à ce qu’une partie importante du mur extérieur soit enlevée et réappliquée correctement.

«Nous avons immédiatement remarqué des problèmes. Le manque de savoir-faire était manifestement évident.

«Nous avons installé des panneaux incorrects qui ne correspondent pas à nos portes de cuisine choisies, des trous dans chaque pièce varient, certains de la taille d’une balle de golf.

«Les finitions pour les peintres ont été horribles, utilisant un mélange de peinture satinée et de peinture mate pour peindre la rampe.

«Affreux maçonnerie sur les murs extérieurs et l’allée et ils ne correspondaient pas aux carreaux de notre lavabo.

«Fuites dans les toilettes, la salle de bain, le plafond de la cuisine, les radiateurs accrochés aux murs.»

En réfléchissant à cette expérience, le jeune homme de 29 ans a ajouté: «L’achat de votre première maison devrait être un moment incroyable et passionnant dans votre relation, mais la nôtre restera à jamais dans les mémoires comme une expérience horrible et stressante.

«Nous n’avons pas l’impression d’avoir eu la chance de nous installer et de profiter de notre maison et de la meubler entièrement selon nos spécifications, car nous trouvons constamment de plus en plus de problèmes qui retardent les procédures.

«Le stress de la maison a vraiment eu un impact sur notre santé mentale pendant une période déjà difficile.

«Nous avons tous les deux convenu que nous n’achèterons plus jamais une maison de kaki.

Le couple a déclaré avoir travaillé avec quatre gestionnaires de site distincts depuis l’achat de la propriété.

Ils affirment qu’un membre a quitté son emploi parce qu’il était gêné par la façon dont le site était géré.

Sam a publié des images de sa maison sur Facebook, ce qui a suscité une réaction choquée de la part de dizaines d’utilisateurs de médias sociaux.

Ian Eardly a déclaré: « Les kaki ont un nom diabolique pour un travail de mauvaise qualité dans le commerce, en fait, leur maçonnerie est absolument réputée pour être brute. »

Mark McVey a déclaré: « Mon fils et mon partenaire ont eu des problèmes similaires et ils le sont depuis cinq ans. Tout n’a pas été résolu. »

John Allexander a ajouté: « Mate, j’ai travaillé comme sous-traitant sur des maisons en kakis et j’ai fait le côté électrique des choses, une farce absolue d’une entreprise dans laquelle être impliqué.

«Ils coupent les coins ronds, utilisent les matériaux les moins chers et toutes les propriétés se précipitent pour s’assurer que les délais sont respectés et même dépassés.

« Je ne travaillerais plus sur aucun de leurs sites, mec. »

Le promoteur Persimmon Homes construit une maison sur sept dans le cadre du programme Help to Buy et réalise en moyenne un rendement de 30% pour chaque maison vendue.

Les maisons de kaki ont fait l’objet d’une enquête par Channel 4 Dispatches en 2019, qui a envoyé un expert indépendant en accrochage pour évaluer une toute nouvelle maison et a trouvé 295 défauts.

Environ 70 pour cent de ce qui figurait sur cette liste était, de l’avis des inspecteurs, en dessous de la norme du règlement de la construction.

Un porte-parole de Persimmon Homes a déclaré: «Nous sommes au courant des plaintes du client et nous regrettons qu’il ne soit pas satisfait du service reçu.

« Persimmon Homes a travaillé d’arrache-pied pour résoudre les problèmes au fur et à mesure qu’ils ont été soulevés et nous avons contacté le client aujourd’hui pour discuter davantage de toute préoccupation en suspens. »