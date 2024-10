Un couple qui travaillait comme député de Broward reconnu coupable d’avoir escroqué le programme de prêt en cas de pandémie

En mai, une ancienne adjointe du shérif de Broward a tenté sa chance pour être jugée pour avoir volé des milliers de dollars dans le cadre d’un programme de prêt du gouvernement américain destiné à maintenir les entreprises à flot pendant la pandémie de COVID-19.

Carolyn Denise Wade, 49 ans, a eu de la chance lorsque les jurés fédéraux de Miami n’ont pas réussi à parvenir à un verdict unanime selon lequel elle avait escroqué environ 21 000 $ du programme de protection des chèques de paie, ce qui a conduit à l’annulation du procès.

La semaine dernière, la chance de Wade s’est arrêtée.

Un nouveau panel de jurés de Miami l’a reconnue coupable de complot de fraude électronique et d’accusations connexes – mais cette fois, son mari, Tracy D. Wade, 51 ans, ancien adjoint du BSO, a été jugé avec elle et reconnu coupable des mêmes crimes liés aux prêts PPP. la deuxième fois.

Les Wades, qui avaient travaillé dans le service de détention de l’agence, font partie d’une vingtaine d’anciens adjoints du BSO et agents correctionnels qui ont été reconnus coupables lors d’un procès ou ont plaidé coupables du crime le plus virulent de l’ère pandémique : la fraude aux prêts PPP. Leurs arrestations et condamnations au cours de l’année écoulée mettent un terme à l’un des pires scandales de BSO.

Selon les preuves du procès, les Wades travaillaient comme adjoints à la détention en 2021 lorsqu’ils se sont fait passer pour des propriétaires d’entreprise uniques et ont collaboré avec un préparateur de prêts de Broward pour soumettre deux demandes de PPP fabriquées pour environ 21 000 $ chacune.

Les Wades n’ont pas seulement soumis de faux formulaires d’impôt sur le revenu de l’IRS pour étayer leurs fausses demandes. Après avoir reçu l’argent, le couple a menti en disant qu’il avait utilisé les fonds gouvernementaux pour payer les salaires afin que la Small Business Administration annule leurs prêts, selon les procureurs du bureau du procureur américain du sud de la Floride.

Mais en réalité, le couple a dépensé les prêts SBA pour lui-même, ont indiqué les procureurs.

La SBA, en collaboration avec des institutions financières à travers le pays, était en charge du programme de prêt PPP de près de 900 millions de dollars approuvé par le Congrès dans le cadre de la loi CARES en 2020. L’agence a garanti tous les prêts PPP et en a annulé la grande majorité après avoir confirmé qu’ils avaient été utilisés pour des dépenses professionnelles légitimes, selon les dossiers de la SBA.

Lors de leur procès qui s’est terminé mercredi, les Wades ont été reconnus coupables de complot, de fraude électronique et de fausses déclarations à la SBA. Ils risquent une peine de prison, mais comme le vol de fonds gouvernementaux se chiffre en dizaines de milliers de dollars, leur sanction sera probablement modeste.

Avant le procès du couple, Haydee Rivero, la préparatrice de prêts qui a aidé le couple et d’autres personnes à déposer de fausses demandes de PPP, a plaidé coupable le mois dernier d’avoir fraudé le gouvernement et fait de fausses déclarations à la SBA.

Autres cas adjoints de Broward

Le procès des Wades fait suite à celui d’un autre adjoint du bureau du shérif de Broward qui avait fait partie de l’équipe SWAT de l’agence. En août, Alexandra Acosta, 38 ans, a été condamnée à quatre mois de prison après qu’un jury fédéral de Miami l’a reconnue coupable d’avoir fraudé le programme de lutte contre la pandémie de la SBA, d’un montant de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Alexandra Acosta, une vétéran du BSO depuis 10 ans, a également été condamnée à payer une amende de 4 000 $ par le juge de district américain Robert Scola.

Le procureur fédéral Trevor Jones a décrit Acosta comme une policière ayant une « bonne carrière » qui prenait soin de sa famille, mais a également déclaré qu’elle méritait d’être punie pour avoir volé le programme de secours et trahi la confiance du public.

« Acosta a menti à plusieurs reprises avant, pendant et après son crime, y compris sous serment lors de son procès », a écrit Jones dans une note de condamnation recommandant qu’elle soit emprisonnée pendant 10 mois.

Mais son avocat, Brian Silber, a plaidé pour moins de temps, citant les bourses universitaires et sportives d’Acosta qui l’ont conduite sur la voie des forces de l’ordre et du service communautaire. Il l’a décrite comme une « députée très courageuse qui a pris de grands risques personnels pour sauver les autres ».

Acosta, de Tamarac, a été reconnue coupable d’avoir utilisé une société immobilière avec l’aide d’un préparateur de déclarations de revenus pour obtenir un prêt de 20 180 $ du programme fédéral de protection des chèques de paie en 2021. Les procureurs ont déclaré qu’elle avait falsifié des documents sur les revenus, les impôts et d’autres dossiers pour être admissible au prêt.

Le co-accusé d’Acosta, Vilsaint St. Louis, le préparateur de déclarations de revenus, a plaidé coupable à une seule accusation de complot en mai. Il a été condamné à une peine d’un an de probation en plus de 100 heures de travaux d’intérêt général par Scola sur recommandation de son avocat de la défense et des procureurs fédéraux.

La seule autre employée de BSO reconnue coupable de fraude au prêt PPP à être envoyée en prison : Stephanie D. Smith. L’ancien responsable adjoint des ressources scolaires du BSO a été reconnu coupable en mars d’accusations de fraude électronique pour avoir soumis des demandes de prêt falsifiées pour deux entreprises dans le cadre du programme pandémique. Elle a collecté des dizaines de milliers de dollars qu’elle a dépensés pour elle-même.

LIRE LA SUITE : La première députée de Broward envoyée en prison pour fraude au prêt COVID qui lui a mis 31 000 $ en poche

En mai, le juge de district américain James Cohn a condamné l’ancienne combattante du BSO âgée de 28 ans à une peine de sept mois et lui a ordonné de se rendre en prison et de rembourser 31 108 $ au gouvernement fédéral. Cohn a également imposé une amende de 2 000 $.

Un problème s’additionne dans une agence

Alors que Smith et Acosta étaient jugés à Miami, nombre de leurs collègues du BSO ont plaidé coupables d’avoir volé des dizaines de milliers de dollars dans le cadre du programme de prêt financé par le gouvernement fédéral. Le montant total de la perte d’argent du prêt – environ 500 000 $ – était relativement modeste par rapport à des dizaines d’autres cas de fraude liée au COVID-19 dans le sud de la Floride. Mais le nombre d’agents chargés de l’application des lois accusés d’avoir enfreint la loi dans un service de police est choquant, ont déclaré les autorités.

LIRE LA SUITE : Lambos. Des bijoux. Comment « l’argent facile » de l’Oncle Sam a fait de Miami un régal pour les fraudeurs des PPP

Parmi eux : l’ancien lieutenant du BSO Ernest Bernard Gonder Jr. a admis devant le tribunal fédéral de Miami avoir détourné plus de 167 000 $ du programme de protection des chèques de paie – bien plus que les autres employés du BSO arrêtés en octobre pour avoir volé des dizaines de milliers de dollars. chacun du même programme.

LIRE LA SUITE : L’ancien lieutenant du BSO plaide coupable d’avoir escroqué des centaines de milliers de personnes du programme de prêt COVID

Gonder, qui vit à Port Sainte-Lucie, a soumis une demande de prêt PPP en 2021 au nom d’EBG Properties LLC, dans laquelle il a fabriqué des informations sur la masse salariale mensuelle, le nombre d’employés et les impôts de l’entreprise, selon les accusations déposées par le procureur Marc Anton. .

Gonder, qui a travaillé au département de détention du BSO pendant plus de 20 ans, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de fraude électronique en mars. La juge de district américaine Kathleen Williams a condamné Gonder à une peine d’assignation à résidence d’un an accompagnée de cinq ans de probation. Il a également été condamné à rembourser le gouvernement.

Le frère de Gonder, Kamalis Brevard Gonder, qui travaillait également comme adjoint du BSO dans le département de détention, a plaidé coupable en juin à une accusation de fraude électronique découlant d’un prêt de 20 833 $ qu’il a obtenu grâce au programme de protection des chèques de paie en 2021.

En août, le juge de district américain Raag Singhal a condamné Gonder à deux ans de probation et lui a ordonné de rembourser l’argent au gouvernement.

Le shérif du BSO, Gregory Tony, a qualifié leur crime « vol du peuple américain ».