Un couple qui a sauvé un chien gelé de la montagne signalé aux flics pour avoir enfreint la règle Covid-19

Le couple qui avait sauvé un chiot de huit ans perdu dans les montagnes de Wicklow, en Irlande, a été signalé à la police pour avoir enfreint la règle de verrouillage de la limite de 5 km. Ciara Nolan et Jean-François Bonnet, tous deux médecins, avaient retrouvé une chienne du nom de Neesha perdue dans les montagnes enneigées pendant deux semaines et l’avaient portée sur le dos pendant 10 km pour la ramener à la maison le 6 février.

Jean a porté le chien congelé enveloppé dans une veste qui avait développé une dermatite – une irritation cutanée – et est retourné à ses propriétaires d’origine. L’acte a été partagé sur TikTok qui est devenu viral et les gens ont remercié le couple d’avoir sauvé la vie du chien. Cependant, un membre du public a signalé le couple pour avoir enfreint les règles de voyage non essentielles et la police enquête sur les opérations du lodge où le couple séjournait.

SelonDublin en direct, le couple séjournait au lodge Elbowroom Escape à Donard, Co Wicklow à ce moment-là, où le lodge avait offert des « pauses pour la santé mentale » aux travailleurs de première ligne sur sa page Instagram. Un porte-parole de Garda en conversation avecDunlin en directont déclaré qu’ils menaient des enquêtes concernant des locaux dans le quartier Donard de Wicklow. Le pavillon restera fermé jusqu’à ce que le résultat de l’enquête de police soit atteint.

Il ajoute que la loi de 1947 sur la santé (article 31A-Restrictions temporaires) (Covid-19) (n ° 10) des règlements 2020, tel que modifié, est actuellement en vigueur. Conformément aux directives et règlements de santé publique COVOD-19, le porte-parole note qu’An Garda Síochána a adopté et continuera à adopter «une réponse policière graduée basée sur sa tradition de maintien de l’ordre par consentement». «La police s’engage, éduque, encourage et, en dernier recours, applique», a-t-il déclaré.

Lorsque la Gardai identifie une violation potentielle de la réglementation de la santé publique, un dossier est préparé pour le DPP dans chaque cas ou un avis de paiement fixe est émis le cas échéant.

Neesha, le golden retriever étaitperdule 23 janvier lors d’une randonnée sur Lugnaquilla, le plus haut sommet de tout Leinster, avec ses propriétaires.

Le couple l’a trouvée « recroquevillée contre un rocher », trop froide pour aboyer ou se tenir debout, et a amené le pauvre chiot à leur maison où ils ont soigné ses coupures et lui ont prescrit des antibiotiques. Quelques jours après, Neesha était unie à ses propriétaires.