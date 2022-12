Un couple qui a perdu un frère à Beyrouth projette de se marier

BEYROUTH (AP) – William Noun et Maria Fares se sont rencontrés lors d’un moment de chagrin il y a deux ans après que chacun d’eux ait perdu un frère dans l’énorme explosion du port de Beyrouth. Leur douleur commune s’est transformée en une histoire d’amour douce-amère : plus tôt ce mois-ci, Noun a proposé à Fares et elle a dit oui.

Le défunt frère de Noun, Joe, et la défunte sœur de Fares, Sahar, étaient tous deux des pompiers qui se sont précipités au port dans la soirée du 4 août 2020 après qu’un incendie s’est déclaré dans l’un des entrepôts. Sahar Fares était une ambulancière de la force.

A leur arrivée, des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium mal stocké, un matériau hautement explosif utilisé dans les engrais, ont explosé. L’explosion a tué Joe Noun et Sahar Fares, ainsi que huit autres pompiers et plus de 200 autres personnes dans les environs du port. Ses énormes ondes de choc ont causé des dégâts dans la capitale libanaise.

En décembre 2020, certains membres de la famille des victimes de l’explosion du port suivaient une thérapie psychologique lorsque Maria Fares a attiré l’attention de William Noun. Ils ne s’étaient jamais rencontrés avant la mort de leurs frères et sœurs, même si les deux pompiers travaillaient ensemble et étaient amis.

William, propriétaire d’un restaurant, et Maria, responsable marketing dans une entreprise de vêtements, se sont ensuite rencontrés à plusieurs reprises lors de manifestations et de rassemblements de familles de victimes de l’explosion portuaire.

Après s’être connus pendant un certain temps, Noun a commencé à envoyer des signaux plus tôt cette année à Fares qu’il est attiré par elle et a obtenu une réponse positive.

“Nous souhaitons que l’explosion ne se produise jamais, et je souhaite que nous nous rencontrions à une autre occasion où nos frères et sœurs étaient avec nous”, a déclaré Noun à l’Associated Press mercredi à la caserne de pompiers où travaillait son frère.

La caserne de pompiers, qui se trouve à quelques centaines de mètres (yards) du port, est décorée d’affiches géantes des 10 pompiers décédés, neuf hommes et une femme, qui ont été tués alors qu’ils étaient en service le 4 août 2020.

Fares a déclaré qu’elle partageait ses souvenirs de sa sœur avec Noun et qu’il lui parlait de son défunt frère. La sœur de Fares était fiancée et se préparait pour son mariage. Le frère de Noun avait prévu de déménager aux États-Unis, mais a ensuite décidé de rester au Liban. L’explosion du port a tragiquement écourté leurs vies.

“Nous avions l’habitude de pleurer ensemble pendant que nous parlions (d’eux) et nous avions tous les deux l’impression qu’il manquait quelqu’un dans nos vies”, a déclaré Fares.

En septembre, Noun et Fares dînaient dans un village de montagne avec des amis qui avaient également perdu des êtres chers dans l’explosion du port lorsqu’il a décidé d’exprimer ouvertement ses sentiments et qu’il a vu un avenir avec elle.

Dimanche, il lui a officiellement proposé et elle a accepté alors qu’elle était avec des amis dans le village de montagne de Qartaba, au nord-est de Beyrouth.

Le couple, qui a tous deux 28 ans, prévoit de se marier l’été prochain et espère avoir des enfants et les nommer d’après leurs frères et sœurs décédés s’ils ont une fille et un fils.

“La chose naturelle aurait été que Joe aurait été le meilleur homme et la sœur de Maria la meilleure femme”, a déclaré Noun à propos de leurs frères et sœurs décédés.

Leur engagement intervient un an après que l’enquête sur les causes de l’explosion a été bloquée par la classe politique retranchée du Liban. Beaucoup blâment la corruption et la mauvaise gestion de longue date du gouvernement pour la tragédie, mais le blocage du pouvoir de l’élite libanaise depuis des décennies a fait en sorte qu’elle soit intouchable.

Tarek Bitar, le juge chargé de l’enquête, a accusé quatre anciens hauts fonctionnaires du gouvernement d’homicide intentionnel et de négligence ayant entraîné la mort de dizaines de personnes. Il a également inculpé plusieurs hauts responsables de la sécurité dans cette affaire.

Cependant, l’enquête de Bitar est suspendue depuis décembre dernier après avoir été légalement contestée par des politiciens qu’il avait inculpés.

Noun et Fares jurent qu’ils continueront à se battre pour la justice, peu importe le temps qu’il faudra pour savoir ce qui a causé l’explosion et qui était derrière. Noun est un critique virulent des politiciens et n’a pas l’intention de changer jusqu’à ce que la responsabilité soit mise en œuvre.

« Nous ne resterons pas à l’écart. Nous faisons tout notre possible pour connaître la vérité et obtenir justice », a déclaré Fares.

Bassem Mroue, The Associated Press