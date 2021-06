Un couple qui a laissé des chiens dans une voiture bouillante et «a volé de l’argent dans un pot de pourboire a dévoré 80 £ de repas chez Harvester sans payer»

Un COUPLE qui a laissé des chiens dans une voiture bouillante et « volé de l’argent dans un pot de pourboire » a maintenant été accusé d’avoir dévoré 80 £ de repas chez Harvester sans payer.

La police a confirmé avoir lancé une enquête sur le vol après que des images du couple – qui auraient également pleuré sur leur petit-déjeuner pour escroquer un remboursement de 60 £ dans un café – sont devenues virales.

Le couple accusé d’avoir dévoré 80 £ de repas chez Harvester sans payer serait la même famille qui aurait volé de l’argent dans un pot de pourboire dans un café de Southwick

Le personnel d’un café de Southwick, dans lequel le couple aurait volé de l’argent, a partagé les images de vidéosurveillance dans le but d’identifier le couple

Dans une deuxième vidéo enregistrée à proximité le même jour, samedi 12 juin, le couple a été filmé par des témoins alors qu’ils revenaient pour trouver des policiers en train de briser les vitres de leur voiture.

Des chiens avaient été laissés à l’intérieur du véhicule non taxé dans des cages le deuxième jour le plus chaud de l’année.

Des images tournées samedi sur le front de mer de Brighton montrent des flics pénétrant désespérément dans la voiture garée.

Et maintenant, le couple est accusé d’avoir mangé un « gros » repas de 80 £ pour quatre personnes au Harvester sur le front de mer, puis de sortir sans payer.

La famille serait entrée dans le restaurant Madeira Drive vers 16 heures et aurait commandé un carré de côtes levées mijotées pour quatre personnes.

Coûtant 20,49 £ pour une portion adulte, c’était l’élément le plus cher du menu.

Le couple, ainsi que deux garçons âgés d’environ neuf et sept ans, ont ensuite passé une heure à manger des côtes levées et à boire au restaurant.

Les choses auraient mal tourné au moment de régler la facture, le couple devenant apparemment abusif envers le personnel et finissant par partir sans payer.

Un membre du personnel, qui ne sera pas nommé, a déclaré au Daily Mail: «Oui, la même famille est entrée dans notre restaurant et a passé une heure à dîner où elle était absolument horrible avec le personnel.

Le couple aurait également laissé leurs chiens à l’intérieur d’un véhicule non taxé dans des cages le deuxième jour le plus chaud de l’année Crédit : WhittyPhotographie

Les propriétaires ont été bouleversés lorsqu’ils ont découvert que leur voiture avait été cambriolée par des flics – qui s’inquiétaient des chiens à l’intérieur Crédit : WhittyPhotographie

Un beagle pouvait être vu à l’arrière du véhicule Crédit : WhittyPhotographie

«Ils ont commandé de grosses côtes levées et ont pris quatre repas, mais ils ont été très abusifs envers le personnel, vraiment horribles, puis ils se sont levés et sont partis sans payer.

« L’incident a été signalé à la police et la vidéosurveillance a été remise. C’était définitivement le même couple.

La police a confirmé aujourd’hui que le couple avait été interrogé par des détectives enquêtant sur les vols.

Cependant, ils ont été libérés dans l’attente d’enquêtes complémentaires. La police n’avait pas confirmé s’ils faisaient l’objet d’une enquête pour le troisième incident.

Un porte-parole de la police a déclaré : « Un homme et une femme ont été interrogés par la police et font toujours l’objet d’une enquête pendant que l’enquête se poursuit.

La surintendante Rachel Swinney a ajouté : « Nous sommes conscients de l’intérêt considérable suscité par cette affaire et je tiens à remercier le public d’avoir fourni des informations. »

Le couple a fait la une des journaux le week-end dernier après que des flics ont sauvé un beagle et un autre chien de leur voiture brûlante, à la suite de quoi le couple s’est plaint d’avoir cassé la vitre.

Des images prises par un passant montraient l’un des officiers forçant son bâton à travers le haut d’une fenêtre arrière avant de l’ouvrir en éclats dans la chaleur croissante.

En fait, ils ont plongé dans la boîte à pourboires du personnel, ce qui était assez inouï. » Chris Kraszewski, propriétaire du Carats Cafe and Bar

Alors que l’alarme de la voiture se déclenche, on peut voir les propriétaires se précipiter vers elle, implorant les flics impliqués.

On peut entendre une femme dire : « Tu as cassé ma fenêtre », alors qu’elle et sa famille sont horrifiées.

Un officier répond : « C’est une journée chaude. Vous ne devriez pas laisser le chien dans la voiture par ce temps. »

Des dizaines de baigneurs ont pu être vus en train de regarder la panique se dérouler alors que les températures ont grimpé à 25 ° C dans certaines parties du Royaume-Uni hier.

Mais un habitant, qui a filmé l’action, a déclaré que les propriétaires semblaient ignorer que la chaleur pouvait être mortelle pour leurs chiens.

« Là où ils s’étaient garés, il n’y a tout simplement pas d’ombre », a déclaré le spectateur au Sun Online.

« C’est directement sur le front de mer par temps de 25 ° C à l’extérieur – je n’ai aucune idée de ce que c’était à l’intérieur de la voiture. »

Le témoin a déclaré avoir vu l’un des chiens haleter dans la voiture, depuis une « cage noire solide » à l’arrière.

Mais ses propriétaires étaient furieux quand ils ont découvert que des flics étaient entrés par effraction.

« Au début, c’était ‘qu’est-ce que tu fous, pourquoi as-tu cassé la vitre de ma voiture ? Je ne suis parti que 10 minutes' », a déclaré le témoin.

On pense que l’incident s’est produit quelques instants après que le couple a été filmé sur CCTV, prétendument en train de voler de l’argent dans le pot de pourboire d’un café.

Le personnel du Carats Café and Bar à Southwick, près de Brighton, a partagé le clip dans le but d’identifier le couple.

Dans les images de sécurité, on peut voir le couple se tenir devant le comptoir et vérifier la zone autour d’eux.

À un moment donné, la femme semble mettre sa main dans le pot de pourboire et en prendre quelques pièces alors que l’homme la regarde.

Cependant, la police n’a pas confirmé que de l’argent avait été volé dans le café familial.

Le personnel a affirmé que le couple avait demandé le remboursement de deux petits-déjeuners qu’ils avaient mangés, se plaignant d’avoir trouvé un cheveu dans leur nourriture.

Le couple aurait également pris des boissons dans le réfrigérateur mais ne les aurait pas payées, selon le personnel.

Chris Kraszewski, le propriétaire de Carats, a prédit que la perte totale pour le café se situait entre 45 et 60 livres.

« En fait, ils ont plongé dans la boîte à pourboires du personnel, ce qui était assez inouï », a-t-il déclaré.

Le café avait depuis reçu des appels téléphoniques de sympathisants proposant de payer l’argent pris pour les pourboires du personnel.

Après avoir parlé au personnel, il avait décidé que tout produit versé aux entreprises à la suite de l’incident devrait être reversé à Shoreham Dog Trust, en guise de clin d’œil à ceux qui travaillent pour garder les animaux en sécurité et bien traités.